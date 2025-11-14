Светльо Витков нажежи мрежата: Селяндури, отивам в манастир! /СНИМКА/

Светльо Витков нажежи мрежата, пускайки поредния си провокативен пост. „Понеже сте селяндури, ви напускам и отивам в манастир!“, обяви музикантът в типичния си безкомпромисен стил, предаде агенция БЛИЦ.

И ако някой е решил, че това е просто поредна провокация на бившия вокал на „Хиподил“, този път греши жестоко. Светльо наистина се озова в манастир – но не къде да е, а в Китай!

Изпълнителят на култовия хит „Скакауец“ публикува кадри от древна пагода, където позира като истински източен мъдрец. С бръсната глава и самодоволна усмивка той стои сред будистки монаси, които приличат на герои от филма „Манастирът Шао Лин“.

Феновете не спират да коментират кадрите – едни се кълнат, че това е най-доброто бягство от българската реалност, други пък го нарекоха „Шаолинския хиподил“.

„Само Светльо може да обиди всички и пак да ни разсмее!“, пишат последователи под снимките му.

Според приближени Витков временно е в Китай, за да „изчисти кармата си от политическия шум и глупостта наоколо“. Колко време ще издържи без микрофон и сцена, остава загадка – но ако някой може да превърне медитацията в рокендрол, това е именно Светльо.

