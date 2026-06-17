„Варварство срещу светиня“: Митрополит Наум осъди атаката срещу Киево-Печорската лавра

С голяма скръб и тревога следим развитието на пагубните военни действия в Киев, които все по-често приемат измерение, граничещо с варварство, като посягат не само на човешкия живот, но и на безценното културно и духовно наследство на народите, се казва в изявление на Русенската митрополия, озаглавено "Молитвена съпричастност", публикувано на страницата на Светия синод. То продължава така:

Сред такива исторически светини особено място заема Киево-Печорската лавра – древна и прочута обител на православното монашество, духовен център с многовековна история и традиции, призната и като паметник на световното културно наследство.

За нас, които многократно сме посещавали Киев и Украйна, за православните християни, включително и за българския народ, тази обител е част от общото духовно пространство на Православието, изградено върху делото на светите равноапостолни братя Кирил и Методий и техните ученици.

Свидетели сме на нелогична и безумна агресия, която унищожава културно-историческото наследство в името на безразсъдното човешко его, което неизбежно ще остане покрито с пелената на историческата забрава. Но раните, нанесени върху светините, ще останат живи в паметта на поколенията.

Присъединяваме се към позицията на Негово Светейшество Вселенския патриарх Вартоломей, който по повод посегателството срещу тази светиня заяви:

„Никой разумен човек или аргумент не може да оправдае това варварско и разрушително нападение срещу такова свещено поклонническо място като прочутата Киевска лавра, която има дълга история и традиции и е паметник на световното наследство на ЮНЕСКО.“

Тези думи ясно свидетелстват за духовната болка на вселенското Православие и за категоричното осъждане на всяко насилие, насочено срещу исторически светини, които принадлежат не на една държава или народ, а на цялото човечество.

Издигаме глас в защита на църковното историческо наследство в Киев и Украйна и призоваваме за прекратяване на всякакви действия, които застрашават целостта на храмове, манастири и културни паметници. Защото те са призвани да бъдат места на молитва, мир и помирение, а не обекти за погром и разрушение.

Молим Господа Иисуса Христа да укрепи всички страдащи, да запази светите места от по-нататъшни разрушения и да дарува на народите дух на мир, разум и братолюбие, амин!

Русенски митрополит Наум



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