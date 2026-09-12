Крепостта „Баба Вида“ се руши: Кой трябва да спаси емблематичната „Топ капия“?
Министърът на културата Евтим Милошев посочи, че Община Видин носи отговорността за опазването на стената, но може да поиска държавно финансиране за с...
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Министърът на културата Евтим Милошев посочи, че Община Видин носи отговорността за опазването на стената, но може да поиска държавно финансиране за с...
Свидетели сме на нелогична и безумна агресия, се казва в "Молитвена съпричастност"
Стотици хиляди посетители през годините са изпълнявали ритуал за късмет в галерията „Виторио Емануеле II“
Проф. дтн инж. Цоло Вутов и индустриалната група отстояват благородната кауза за възстановяване на православни храмове и исторически паметници
Споровете около реставрацията на българските исторически паметници става все по-остър. Директорът на НИМ проф. Божидар Димитров, който категорично защ...