Възрожденският дух на ГЕОТЕХМИН

Проф. дтн инж. Цоло Вутов и д-р инж. Владимир Вутов по време на божествената света Литургия в църквата "Св. Мина", ремонтирана с дарения на Геотехмин, Геострой и Геотрейдинг

Бизнесът може да бъде не само икономически двигател, но и пазител на културни и исторически ценности

В свят, все по-фокусиран върху изкуствения интелект и бъдещето, Група ГЕОТЕХМИН доказва, че бизнесът може да бъде мост към бъдещите поколения - запазвайки вярата, историята и традициите. Под ръководството на проф. дтн инж. Цоло Вутов мисията на индустриалната група се простира далеч отвъд бизнес целите. Тя прегръща благородната кауза: възстановяването и опазването на културното и историческото наследство на България.

Възраждането на църквата "Свети великомъченик Мина"

На 18 май 2025 г. църквата "Свети великомъченик Мина" в софийския квартал "Слатина" отвори отново врати след основен ремонт. Храмът, който дълги години бе в разруха, е с подсилена конструкция, нов покрив от старобългарски керемиди, обновено и озеленено дворно пространство. По време на ремонта бе открита ценна реликва: оригиналният иконостас на църквата, забележителен пример за българското възрожденско изкуство на Самоковската школа, скрит под слоеве блажна боя от социализма. Реставрацията му и в момента продължава. Обновеният храм, културно-исторически паметник, бе открит с тържествена света Литургия, водена от Негово светейшество патриарх Даниил. Ремонтираната църква бързо се превърна в център за местната общност и от май до момента тук е имало четири сватби и много кръщенета.

Този монументален реставрационен проект е осъществен благодарение на благотворителната програма "Български добродетели", основана от проф. Вутов, с дарения от Геотехмин, Геострой, Геотрейдинг и средства от над 1000 дарители. Основният спомоществовател проф. Вутов отбеляза при откриването: "Църквите са стълбове на духовността и корените ни. Наш дълг е да ги пазим - за нас и за нашите деца".

Съхраняване на паметта и националната идентичност

Снимки: Ромео Чолаков

Възстановяването на църквата "Свети великомъченик Мина" е част от по-широка дарителска инициатива на ГЕОТЕХМИН за възстановяване и опазване на богатото духовно и историческо наследство на България. Чрез своите програми "Българските добродетели", "Опазване и възстановяване на паметници" и "Култура и национална идентичност", компанията се фокусира върху поддържането на връзката между историческото наследство и настоящето. Проф. Вутов и неговият екип са си поставили за мисия да запазят историята жива за по-младите поколения, като гарантират, че трайните ценности - вяра, памет и национална гордост - се предават.

Наред с даренията за издигане на нови храмове - Катедрален храм "Св. Св. Кирил и Методий" - Ловеч - символ на съвременното православно изкуство и архитектура, църкви сред градската среда в столицата като "Рождество Христово" - район "Младост" и "Свето Благовещение" в район "Дружба", Група ГЕОТЕХМИН е подкрепила с финансови средства и труд възстановяването на десетки забележителни паметници на духовното и материалното наследство, с което допринася за запазването на богатата културно-историческа идентичност на България.

Възраждане на духовността в регионите

Св. вкмч. Димитрий

Корпоративната социална отговорност на компанията се простира отвъд големите градове. В с. Мирково Елаците-Мед, част от Група ГЕОТЕХМИН, прави основен ремонт на църквата "Свети Великомъченик Димитрий". Построена през 1834 г. по инициатива на родолюбиви селяни и с подкрепата на гурбетчии от Цариград, тя е била опора на местните хора в периода на османското владичество. И до днес в храма се съхраняват автентични икони и ценни реликви. По време на ремонта е открит оброчен камък с кръста на Исус Христос, даващ информация към значимата история на църквата през османския период. "Св. Вмчк. Димитрий" е сред малкото църкви в България с позлатено кубе, направено с дарение от ГЕОТЕХМИН.

В същия регион Елаците-Мед дарява средства за изграждането на нов параклис - "Св. св. Константин и Елена". Построен върху древно оброчище, той символизира приемствеността на вярата през вековете.

Тази година ГЕОТЕХМИН отново подпомогна ремонта на 140-годишния храм "Св. Св. Кирил и Методий" в с. Душанци. Той отвори врати на 1 февруари 2015 г. след основен ремонт и реставрация на стенописите, благодарение на дарителската подкрепа на Геотрейдинг АД - също дружество от Групата.

Друг храм, възстановен през 2016 г. с дарения и труд на дружества от индустриалната група, е Храм "Св. Харалампий" - с. Богданлия, община Елин Пелин, завършен през 1882 г. Признат е за паметник на културата от местно значение.

Сред възстановените църкви е "Св. Св. Кирил и Методий" в с. Бисер, община Харманли. През 2012 г. 101-годишната църква, пострадала след опустошителните наводнения, е ремонтирана о т Геострой АД в израз на обществена подкрепа и солидарност. Църквата е била опожарена от турските войски през юни 1913 г. Изгаря покривът, обгорени са вътрешните колони, на които се крепи средният купол. Храмът е обновен и осветен отново през 1925 г., но до наводнението през 2012 г. не е бил правен основен ремонт.

Паметници на Свободата

Усилията на ГЕОТЕХМИН за опазване на историческото наследство не са свързани само с духовните пространства. Индустриалната група играе важна роля за създаването на нови паметници, посветени на борците за свобода на България. През 90-те години на миналия век проф. дтн инж. Цоло Вутов подкрепя създаването на Мемориалния комплекс "Васил Левски" на рида Гълъбец в община Мирково. Паметник на Васил Левски с дарения на дружествата Геотехмин, Елаците-Мед, Геострой и Геотрейдинг на 18 юли тази година бе открит и в Етрополе - до историческа морена, издигната на мястото, където Апостола е основал таен революционен комитет.

Послание към бъдещето

Във време, в което много културни паметници се саморазрушават, примерът на Група ГЕОТЕХМИН изпраща силно послание: бизнесът може и трябва да допринася за опазването на националното наследство. Този ангажимент надхвърля паричните дарения. Той включва дълбоко чувство за отговорност, грижа и уважение към историята и културата, която е оформила нацията, отделено време и труд.

Както отбелязва проф. Вутов: "Индустрията може да бъде не само двигател за социално-икономическо развитие, но и опора за националната идентичност. Не е достатъчно да се строят сгради, индустриални съоръжения или пътища. Трябва също да градим и духовността."

Усилията на ГЕОТЕХМИН са успешен модел за това как компаниите, институциите и гражданите могат да работят заедно, за да спасят от забвение историята. Само като съхраняваме миналото с любов и всеотдайност, можем да изградим бъдеще, основано на достойнство и уважение към ценностите, които оформят нашата идентичност, смята проф. Вутов.



Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com