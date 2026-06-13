Възрожденският дух на ГЕОТЕХМИН
Проф. дтн инж. Цоло Вутов и индустриалната група отстояват благородната кауза за възстановяване на православни храмове и исторически паметници
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Проф. дтн инж. Цоло Вутов и индустриалната група отстояват благородната кауза за възстановяване на православни храмове и исторически паметници
С нарочна декларация работещите в Специализираната болница за активно лечение по онкология „Свети Мина" в Благоевград изразиха несъгласието си с предв...