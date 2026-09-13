Джей Ди Ванс обяви голям обрат за Ормуз
Тръмп твърди, че по 30-40 кораба преминават за нощ, но петролът отново поскъпва след поредната ескалация със САЩ
Следете всички новини, анализи и коментари за Военни Действия. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Тръмп твърди, че по 30-40 кораба преминават за нощ, но петролът отново поскъпва след поредната ескалация със САЩ
САЩ планират да разположат самолети цистерни, военнослужещи, оръжие, боеприпаси и летищно оборудване
Белият дом намекна, че може да пренебрегне решението
Свидетели сме на нелогична и безумна агресия, се казва в "Молитвена съпричастност"
Балистични ракети и дронове удариха Киев, Днепър и Харковска област
Засега не е ясно как новите удари ще се отразят на евентуално мирно споразумение
САЩ се готвят за "последен удар" в Иран по суша, въздух и вода
След две седмици след началото на военната операция на САЩ и Израел срещу Ислямската република
Ръководителят на американската дипломация Марко Рубио се срещна с индийските и пакистанските си колеги
Пекин смята демократично самоуправляващия се остров Тайван за своя територия
МВнР пусна гореща линия
Ракетните комплекси са напълно готови да изпълняват задачите си
Според Тодор Тагарев целта след псевдореферендумите няма да са мирни преговори
Венецуелският президент Николас Мадуро смени ръководителя на разузнаването
САЩ започнаха да бомбардират позиции на "Ислямска държава" в Либия, а Москва изрази недоволство от този факт. Началото на ударите по ИД бе дадено в по...
Руски самолети извършиха днес удари по сирийския град Алепо за пръв път след влизане в сила на 27 февруари на частичното примирие, договорено от Москв...
Сблъсъците между Азербейджан и Армения в Нагорни Карабах продължават. Еревен изпрати част от своите военновъздушни комплекси в непризнатата република,...
Шестима украински войници са загинали, а други 12 са ранени в резултат на внезапното активизиране на сраженията в Източна Украйна от последното деноно...
Обама изключи военен конфликт между НАТО и Русия Вашингтон. Президентът на САЩ Барак Обама призна, че американски разузнавателни агенции са подценили...
Киев. Край на примирието в Украйна. То удържа почти 30 часа, след което проправителствени части край Мариуопол са били подложени на артирелийски обстр...