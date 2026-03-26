Сега вече се разгневи: Тръмп със страшна заплаха към Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп написа гневна позиция в Truth Social относно преговорите с Иран. Той определи иранските преговарящи като „различни и странни“ и критикува бавната им реакция спрямо американските предложения. "Те „молят“ да сключим сделка, което би трябвало да правят, тъй като са военно унищожени и нямат никакъв шанс за възстановяване, а въпреки това публично заявяват, че само „разглеждат нашето предложение“. ГРЕШНО!!!", написа Тръмп. "По-добре е да подходят сериозно скоро, преди да е станало твърде късно, защото веднъж случи ли се това, НЯМА ВРЪЩАНЕ НАЗАД и няма да бъде никак приятно!".

Президентът Тръмп в момента провежда заседание на кабинета - в 10:00 ч. местно време (14:00 ч. GMT) - второто за годината и 11-то от втория му президентски мандат. Имаше противоречиви мнения за преговорите, като Белият дом настояваше, че те продължават, а Иран - поне публично - отричаше, че се провеждат.

Заседанията на кабинета на Тръмп често са дълги. Президентът обикаля масата, спира се при всеки от министрите и ги подканя към кратък отчет – какво са постигнали, какво са отметнали, какво още предстои. Форматът е стегнат, почти военен: бързи изказвания, следвани от въпроси от репортерите в Белия дом, притиснати рамо до рамо край стената.

Сред присъстващите е министърът на отбраната Пийт Хегсет. Той и Тръмп почти сигурно ще коментират войната, тема, която вероятно ще доминира в сесията с въпроси и отговори на заседанието на кабинета.

По-рано световните медии предадоха, че САЩ биха могли да нанесат мащабен удар срещу Иран - със сухопътни войски и бомбардировки - ако дипломатическите преговори се провалят. Решението все още не е взето, но подготовката е в ход. Това съобщава Axios, базирайки се на двама американски служители и два източника, запознати с вътрешните дискусии.

Министерството на отбраната на САЩ разработва няколко варианта за т. нар. „последен удар“ – решителни военни действия, които биха сложили край на бойните действия. Сред тях са както сухопътни операции, така и мащабни въздушни удари.

Ескалацията ще стане по-реална, ако преговорите се провалят, особено ако Ормузкият проток, през който преминава голяма част от световния петролен транзит, остане блокиран.

Източниците описват следните сценарии:

Остров Харг е основен център за износ на ирански петрол. САЩ обмислят нахлуване или блокиране на острова.

Остров Ларак е стратегически аванпост на входа на Ормузкия проток, дом на ирански бункери, атакуващи кораби и радари.

Остров Абу Муса и два по-малки острова близо до пролива се контролират от Иран, но ОАЕ предявяват претенции върху тях.

Блокада на танкери - задържане на плавателни съдове, изнасящи ирански петрол от източната страна на Ормузкия проток.

Американските военни също така са разработили планове за наземна операция в Иран за защита на запасите от високообогатен уран в ядрените съоръжения. Като алтернатива се обмислят масирани въздушни удари по тези съоръжения, за да се отреже достъпът на Иран до материалите.

Президентът все още не е взел никакви решения. Служители на Белия дом наричат всички варианти, включващи наземни операции, „хипотетични“.

Източници обаче твърдят: ако преговорите не дадат осезаеми резултати в близко бъдеще, Тръмп е готов да ескалира. Първата стъпка може да бъде удар по електроцентралите и енергийната инфраструктура на Иран. В отговор Техеран заплашва с мащабни действия в Персийския залив, пише "Труд".

Иран също оказва влияние върху развитието на събитията. Много сценарии, които в момента се обсъждат във Вашингтон, рискуват да не сложат край на конфликта, а по-скоро да го удължат и задълбочат.

