Най-мистериозният ни водопад. Там водата пее

Близо до Гоце Делчев има един мистериозен водопад, който векове наред не е пресъхнал, а водата винаги е кристално чиста. Пази вековни тайни на Пирин от времето, когато наоколо са живеели монаси, които са видели как девойка се канела да се хвърли от високия склон, бягайки от насилници. Най-мъдрият монах я спрял и прибрал при себе си, а после разбрал, че е потомка на древен род, пазещ тайни за планинските извори и магията на водата.

Казала им, че водата в този водопад крие сила, която може да лекува тялото и душата. Убедила ги да построят в близост манастир.

В нейна чест водопадът бил наречен Делчевски, а манастирът – „Света Богородица – Живоприемний източник“.

Оттогава се случвали странни неща:

• През пълнолуние върху водата се появявала сребриста светлина, а падащата вода издавала тихи, мелодични звуци, сякаш пеели ангели.

• Всеки, който пиел от водата или се измивал в нея, усещал вътрешна топлина и спокойствие, а някои дори твърдят, че са имали пророчески сънища, пише Топ преса.

Според легендата, водопадът бил не просто естествен феномен, а портал към друг свят – свят на духовна сила, където времето се движи различно. Монасите казвали, че само тези с чисто сърце могат да видят мистичната светлина над водопада и да чуят шепота на девицата. Затова и до днес този водопад привлича стотици туристи.

Как се стига до него?

Пътеката към Делчевския водопад започва малко над Неврокопския манастир в покрайнините на град Гоце Делчев, на един голям десен обратен завой, веднага след манастира. Точно след завоя има удобна за паркиране отбивка.

Пътеката започва от „върха“ на завоя, т.е. ако паркирате на отбивката след завоя, се връщате малко назад, за да хванете пътеката. Има жълти указателни табелки за началото на пътеката към водопада. Добри хора са се погрижили да обозначат пътеката до водопада с ярки и свежи табелки с напомняне да се пази чисто.

