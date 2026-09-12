Всичко за Колеж

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След десети клас - в колеж

След десети клас - в колеж

Ученици трупат професионални кредити, сами чертаят кариерата си Учениците, завършили десети клас, ще имат възможност да продължат направо в колеж, къ...

16 октомври | 5:25
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Над 10 убити в колеж в САЩ

Над 10 убити в колеж в САЩ

Поне десетима души са убити, а над 20 са ранени при стрелба в колеж в американския щат Орегон, съобщи Си Ен Ен. Агенция "Ройтерс " цитира местни медии...

01 октомври | 22:18
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В колеж и след десети клас

В колеж и след десети клас

Бизнесът ще може да управлява новите структури, където се дава майсторска степен От известно време насам просветното министерство подготвя реформа в...

28 април | 5:10
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Всеки колеж - с фирма в борда

Всеки колеж - с фирма в борда

Професионалните колежи, които ще бъдат въведени след средно образование, ще бъдат към фирми, заяви вчера просветният министър Тодор Танев. Компаниите...

12 март | 21:30
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