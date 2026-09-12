По стъпките на Уилям: Принц Джордж продължи семейната традиция
Ново начало за най-големия син на принцеса Кейт
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Ново начало за най-големия син на принцеса Кейт
На 18 годишният Брони му предстои да играе в колеж
Джил Байдън е първата в историята, която ще запази работата си след встъпване в Белия дом
Ексклузивната програма по PR на колежа стартира през май
Борислава Христова стана реализатор №1 в университета Вашингтон Стейт
Учредителите си измислят финансиране от организации, които не отпускат пари за университети
Първата дама на САЩ Мишел Обама записа рап парче, с което предизвиква ученици да учат в колеж и да продължат образованието си, съобщава Ройтерс. Във в...
Ученици трупат професионални кредити, сами чертаят кариерата си Учениците, завършили десети клас, ще имат възможност да продължат направо в колеж, къ...
Касапинът от Орегон - Крис Харпър-Мърсър, който застреля десет колежани снощи, е поклонник на масовите убийци, на ИРА и на нацистите. Самоличността н...
Десет души са загинаха, а седем бяха ранени снощи при стрелба в колежа "Умпкуа" в град Роузбърг, щата Орегон, съобщава CNN. Първоначалните информации...
Поне десетима души са убити, а над 20 са ранени при стрелба в колеж в американския щат Орегон, съобщи Си Ен Ен. Агенция "Ройтерс " цитира местни медии...
Няма по-щастлив човек от мен, казва отличникът от Монтана "Няма по-щастлив човек в Монтана от мен!", твърди Марсело Илиев, който благодарение на отпу...
Професионалните колежи да приемат и без изпит ученици, завършили професионални гимназии. Това е една от идеите, свързани със създаването на интегрални...
Бизнесът ще може да управлява новите структури, където се дава майсторска степен От известно време насам просветното министерство подготвя реформа в...
Идеята за мрежа от колежи е обречена имитация на реформа Ако има каци без дъно, в които непрекъснато се наливат нови реформи, неводещи до нищо, това...
Професионалните колежи, които ще бъдат въведени след средно образование, ще бъдат към фирми, заяви вчера просветният министър Тодор Танев. Компаниите...
Анчал Госвами - генерален директор на Frenchman's Creek - луксозен голф комплекс, Палм Бийч, Флорида бе в Добрич, а в петък ще бъде във Варна. Визитат...
Студентите там влизат с ниски дипломи и започват с малки заплати В дъното на рейтинга по икономика и администрация са, преподават им хвърковати чети...
Благоевград. Техническият колеж към Югозападния университет „Неофит Рилски" - Благоевград ще се преобразува в Технически факултет. Това стана факт сле...
Стара Загора. Нова спортна зала бе открита официално в старозагорския колеж за сигурност и охрана „Св. Георги Победоносец" в понеделник. „Радостно е,...