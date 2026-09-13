Ердоган: Жените не са равни с мъжете
Жените не са равни с мъжете и не трябва да бъдат третирани еднакво, смята турският президент Реджеп Тайип Ердоган. Той критикува остро феминистките в...
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Жените не са равни с мъжете и не трябва да бъдат третирани еднакво, смята турският президент Реджеп Тайип Ердоган. Той критикува остро феминистките в...
Велико Търново. "Членството в ЕС бе големият стремеж на България, Движението за права и свободи застана безкомпромисно зад тази кауза много по-бързо о...
15% е делът на жените в директорските бордове на големите публични компании в България. Точно толкова е техният дял и средно за ЕС, сочат данни на Евр...
София. Правителството прие Национален план за действие през 2014 г. за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете. Той е разработен в съотве...