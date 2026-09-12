Една държава се разтресе. Извънредно положение
Причината е растящата престъпност
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Причината е растящата престъпност
Предсказанието бе направено на хълма Сан Кристобъл в Лима
Адриана си прибира щерките вкъщи Ослепителната Адриана Лима от няколко дни официално е най-желаната свободна хубавица в света. Разводът й с баскетбол...
Перуанският министър на околната среда Мануел Пулгар-Видал и представителката на ООН Кристиана Фигуерес аплодираха постигнатото в Лима споразумение
Преговарящи от повече от 190 страни се събират в понеделник в Лима за последните преговори за климата преди планираното подписване на световния догово...
Лима. В опита си да привлече вниманието на потенциални кандидатстуденти ръководството на техническия университет UTEC (Universidad de Ingeniería & Tec...
Лима. Полицията в Перу използва сълзотворен газ, за да разпръсне протестиращи студенти и работници. Демонстрантите излязоха по улиците на столицата Ли...