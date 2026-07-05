Белите тениски пожълтяват през лятото. Евтин трик връща свежия им вид

Белите дрехи са летен фаворит, но жегата бързо ги поставя на изпитание. Жълтите петна под мишниците не идват само от потта, а най-често от реакция между изпотяването, телесните мазнини и остатъците от дезодоранти с алуминиеви соли. Така мократа зона постепенно пожълтява и обикновеното пране невинаги стига. Добрата новина е, че петната могат да се изсветлят с евтини домашни средства, стига да се използват внимателно и навреме.

Защо петното става толкова упорито

Проблемът не е само в самата пот. Когато тя се смеси с дезодорант или антиперспирант, върху влакната остават остатъци, които с времето потъмняват и се фиксират по-здраво в тъканта. Затова старите жълти петна се махат по-трудно от пресните, а високата температура може да ги „заключи“ още по-дълбоко в плата.

Първото правило е дрехата да не се слага в сушилня и да не се глади, преди петното да е изчезнало. Топлината може да направи следата по-устойчива. По-безопасният подход е първо третиране, после пране според етикета и чак след това сушене на въздух.

Домашният вариант, който работи

За бели памучни тениски може да се използва паста със сода бикарбонат и кислородна вода. Смесват се 4 супени лъжици сода бикарбонат с 2 супени лъжици 3% кислородна вода и малко топла вода, колкото да се получи гъста паста. Тя се нанася върху пожълтялото място, оставя се около 30 минути и после дрехата се изпира както обикновено. Подобни методи с кислородна вода и сода се използват широко за третиране на петна от пот по бели дрехи.

Оцетът също може да помогне, но е по-добре да се използва отделно. Например петното може първо да се навлажни с бял оцет, след това дрехата да се изплакне и чак тогава да се нанесе содената паста. Важно е кислородната вода и оцетът да не се смесват и да не се държат в една бутилка, защото комбинацията може да образува пероцетна киселина, която дразни очите, кожата и дихателните пътища.

Кога да внимавате

Този трик е най-подходящ за бели памучни дрехи. При цветни, деликатни материи, коприна, вълна или тъкани със специално покритие първо трябва да се направи тест на незабележимо място. Кислородната вода може да изсветли някои платове, а оцетът не е подходящ за всяка материя.

Ако петното е старо, може да се наложи процедурата да се повтори. По-добре е да се действа на няколко по-меки опита, отколкото да се търка агресивно. Силното търкане може да разрани влакната и да остави зоната износена, дори петното да избледнее.

Как да не се появяват отново

Най-лесната защита е бързото пране. Ако бялата тениска е носена в жега и зоната под мишниците е влажна, не я оставяйте дни наред в коша за пране. Обърнете дрехата наопаки, за да попадне препаратът директно върху влакната от вътрешната страна, и перете с 30-40 градуса, ако етикетът позволява.

Помага и смяна на антиперспиранта с продукт без алуминиеви соли, ако петната се появяват постоянно. Ензимните препарати също са добър избор, защото разграждат пот, телесни мазнини и остатъци от дезодорант, които стоят зад пожълтяването и неприятната миризма.

Белите дрехи не са толкова капризни, колкото изглеждат, но искат навременна грижа. Жълтото петно е най-лесно за премахване, когато още не е минало през няколко пранета и силна топлина. Сода, кислородна вода и оцет могат да бъдат полезни помощници, но не като хаотична смес, а като внимателно използвани средства. Така любимата бяла тениска има много по-голям шанс да остане бяла и след най-горещите дни.

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