Люба Пашова с емоицонално признание за Сърчаджиев

Люба Пашова се прости с големия български актьор и режисьор Йосиф Сърчаджиев с емоционален пост в социалните мрежи. Журналистката сподели спомени от двете му гостувания в предаването ѝ „Извън играта" по БНТ.

„Йосиф Сърчаджиев ми е гостувал два пъти в „Извън играта" по БНТ. Сложен, противоречив, откровен... Каквото не можеше да каже, го изиграваше с лекотата на големия актьор. И двата пъти ме помоли да не бъркам в раните – недей, няма смисъл...", написа тя.

В публикацията си журналистката припомня и част от разговорите им. На въпроса дали е щастлив човек, Сърчаджиев тогава отговаря с характерната си откровеност:

„Щастлив? Боже, че аз съм надщастлив! Аз съм усетил най-гадните неща в живота си. Аз съм направил най-гадните неща в живота. Аз съм правил много зли неща на хората. И затова съм щастлив, защото съм го разбрал."

Пашова си припомня и думите му за образа на Караибрахим – една от най-запомнящите се роли в кариерата му.

„Караибрахим е голямата драма на човека. Всичко това, което става в днешния свят. Лошото, което е наоколо и все пак надежда и вяра. Вярата, вярата... Такова нещо има и тоя човек...", казва актьорът в интервюто.

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