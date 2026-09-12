Люба Пашова с емоционално признание за Сърчаджиев
Журналистката сподели спомени от двете му гостувания в предаването ѝ
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Журналистката сподели спомени от двете му гостувания в предаването ѝ
По повод рождения ден на знаковия водещ
Предстои една от най-страстните битки за знания в „Аз обичам България“
Какво следва за водещата?
Водещата на "Извън играта" влезе в битката за кандидат-депутат
Люба Пашова събра звездни изповеди във втората си книга "Извън играта" Актрисата и тв водеща Люба Пашова отново събра в книга личните изповеди на няк...
Актрисата Люба Пашова, която води "Извън играта" по БНТ HD, представи втора книга, наречена на предаването. В нея отново има интервюта на емблематични...
"Навремето хората често канеха баща ми, защото мислеха, че той е много смешен. И изпадаха в голям шок, когато разбираха, че това далеч не е така. Той...
Актрисата журналист препрочита всичко за покойната принцеса, след като гледа филма в Лондон