Всичко за Люба Пашова

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Георги Калоянчев бил темерут

Георги Калоянчев бил темерут

"Навремето хората често канеха баща ми, защото мислеха, че той е много смешен. И изпадаха в голям шок, когато разбираха, че това далеч не е така. Той...

26 септември | 12:15
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