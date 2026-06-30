3 зодии яхват вълната на късмета

Късметът идва за 3 зодии на 30 юни, тъй като Юпитер навлиза в Лъв, според астролога Елизабет Бробек.

Както обясняват астролозите от CafeAstrology, когато планетата на късмета и изобилието е в Лъв, „ние привличаме най-много благополучие, когато проявяваме великодушие, щедри сме към другите, вдъхваме увереност в околните, държим се с достойнство и искреност и избягваме капана на прекомерното егоцентричност“. Всяко едно от тези неща идва съвсем естествено за следните зодиакални знаци, помагайки им да привлекат допълнителен късмет. От успешното преследване на най-смелите им мечти, през натрупването на богатство, до създаването на силни връзки с хората - тези три знака ги очаква едно много забавно приключение, пише Your Tango.

Лъв

Ставайте и излизайте пред света! С настъпването на 30 юни възможностите и изобилието ще започнат да изскачат отвсякъде. Според Бробек възможностите са безкрайни по време на „един от най-щастливите глави от живота ви, които ще преживеете през следващите 12 години“.

Не се изненадвайте, ако изведнъж почувствате нужда да осъществите всички онези неща, за които просто сте седели и сте мислили с години. Ако обмисляте да поискате увеличение на заплатата на работа, това е годината, в която е много вероятно това да се случи. Искате да намерите "вашия човек"? Започвайки от сега, това е напълно възможно. Мислите за пътуване до мечтана дестинация или дори за стартиране на бизнес? Действайте, защото Вселената е на ваша страна, тласкайки ви да достигнете и най-смелите си мечти.

Рак

Предстои ви да станете свидетели на наистина сериозни приходи! Юпитер в Лъв е буквално Вселената, която поставя знаци за долари точно пред вашите воднисти, интуитивни очи. Той ви носи късмет с парите през следващата година и то в изобилие.

Независимо дали става въпрос за работата ви или за голяма възвръщаемост от инвестиции, Бробек казва, че ще имате усещането, сякаш парите просто се изливат върху вас. Както тя директно се изразява: „Парите са напът да се обсебят по вас, започвайки от 30 юни“.

Везни

Според Бробек, от 30 юни нататък ще бъдете по-големи късметлии от обикновено във всичко, което включва приятелство и общност. Хората казват, че здравето е богатство и за ваш късмет добрите приятелства са чудесни за здравето ви, така че животът ви определено се движи в правилната посока оттук нататък. През следващата година ще се чувствате изключително подкрепяни от вашата компания. Социалният ви кръг се разширява както в професионален, така и в личен план, докато се свързвате със стари и нови приятели.

Като Везни, за вас не е нищо необичайно да бъдете любезни и заобиколени от хора. Но Бробек казва, че връзките, които ще създадете оттук нататък, са мощни. Добрата карма се завръща при вас в изобилие. Светлината на прожекторите естествено ще пада върху вас в повечето случаи и може да се окаже, че привличате повече внимание в социалните мрежи. Точно както ви харесва.

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