3 зодии яхват вълната на късмета
Юпитер навлиза в Лъв на 30 юни
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Юпитер навлиза в Лъв на 30 юни
Безлов коментира и смъртта на Явор Георгиев и темата за полицейското насилие
Различните подварианти, които циркулират, са с противоречив превес
Истинската сезонна епидемия отмина, увери експертът
По думите й има увеличение с около 1% на случаите последната седмица спрямо предишната
Палестинска държава няма да се появи, заяви Димо Гяуров
Губернаторът зове за евакуация
Говори проф. Ива Христова
Премиерът говори след Председателския съвет
Симптомите на Ковид-19 са се променили в положителна посока и не налагат толкова често хоспитализация
От почти непоносими горещини са обхванати Франция, Германия, Италия, Испания и Полша
Може ли да се противодейства на климата
Директор на Националния център по заразни и паразитни болести коментира грипната вълна
В момента у нас преобладават щамовете H3N2 и H1N1
Здравните специалисти очакват по-тежка вълна този сезон
Тревожна прогноза на проф. Владимир Чуков
Служебният здравен министър съобщи за подготовката на системата за евентуална нова вълна на вируса
Дългострочната прогноза също е добра
За последното денонощие са поставени 2455 ваксинни дози