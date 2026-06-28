Най-късметлийският ден за всяка зодия през седмицата

В най-късметлийския ден за вашата зодия тази седмица, от 29 юни до 5 юли 2026 г., помнете, че това, което изпращате към Вселената, винаги се връща обратно. Докато преминавате през предстоящите дни, внимавайте какво си пожелавате, защото по един или друг начин желанията винаги се сбъдват.

Седмицата започва с нежната енергия на Пълната Микролуна в Козирог на 29 юни. Това луностояние ви помага да промените курса и да спрете да мислите, че всичко трябва да бъде борба, така че когато Юпитер премине в Лъв на 30 юни, да сте напълно готови. В края на седмицата Марс съвпада с Уран в Близнаци, носейки внезапни и невероятни промени в живота ви, пише YourTango.

Овен

Най-късметлийски ден от седмицата: понеделник, 29 юни

Овни, имате пълното право да променяте пътя си, докато растете и се развивате. Това означава, че кариерните ви цели могат да се променят, докато учите в университета или дори в хода на целия ви живот. Най-важният избор, който можете да направите, е да позволите на този процес да се случи, когато му дойде времето.

Това не е провал или край, а началото на нещо ново. Само защото една минала версия на вас е искала нещо, не означава, че сегашната ви версия трябва да се чувства обвързана с него. Прегърнете нова мечта с Пълната Микролуна в Козирог на 29 юни и си позволете да опитате нещо различно.

Телец

Най-късметлийски ден от седмицата: вторник, 30 юни

На 30 юни Юпитер преминава в Лъв, където ще остане през следващата година. Това носи невероятна енергия в личния ви живот и процесите на изцеление. И все пак означава също, че на хоризонта се задават промени.

Юпитер в Лъв е изцяло свързан със смелостта и красотата, Телци. Макар това да помага за подобряване на романтичния ви живот, то може да включва и покупка на нов дом или ремонт на пространство, за да го направите по-изцяло свое. Това е обновяването, от което дори не сте подозирали, че имате нужда. Просто се уверете, че правите това, което усещате като истинско за себе си.

Близнаци

Най-късметлийски ден от седмицата: петък, 3 юли

Марс и Уран се обединяват във вашия знак на 3 юли, носейки шокиращ обрат в отношенията ви със самите вас и в начина, по който другите ви виждат. Това е изключително непредвидима енергия, така че очаквайте да изненадате хората около себе си. Докато Уран в Близнаци ви помага да израствате като част от новия си цикъл, Марс засилва това с капка съдбовност или шокиращо решение.

Сега е моментът да изберете себе си и всичко, което произтича от това, Близнаци. Не се извинявайте за това кои сте или за това, че променяте мнението си. Вместо това си позволете да видите накъде ще ви отведе тази енергия. Когато моментът за промяна настъпи, задължително го уловете.

Рак

Най-късметлийски ден от седмицата: четвъртък, 2 юли

На 2 юли Лилит в Стрелец се подравнява с Венера в Лъв, което ви носи нов начин да се наслаждавате на живота си. Тази енергия е свързана с начина, по който организирате дните си, както и с работата, която вършите. Вместо да прегаряте или да се отказвате от мечтите си, вие предприемате нов подход към целите си.

Може да изглеждате по-амбициозни и бунтарски настроени, тъй като осъзнавате, че вече няма нужда да искате разрешение, за да живеете живота на мечтите си. Като давате приоритет на това, което искате, вие се наслаждавате повече на ежедневието си и същевременно привличате по-голямо изобилие и богатство.

Лъв

Най-късметлийски ден от седмицата: вторник, 30 юни

Юпитер се премества във вашия зодиакален знак на 30 юни, поставяйки началото на нов цикъл на растеж и изобилие в живота ви. Юпитер в Лъв носи огромен късмет, но също така означава, че трябва да надскочите предишните си ограничения.

Време е да опитате нови неща, Лъвове. Рискувайте по начини, които никога не сте очаквали, и бъдете готови да пуснете миналото. Енергията на Юпитер в Лъв ще остане до юли 2027 г., така че няма да си отиде скоро. Възползвайте се максимално от нея. Повярвайте в себе си и нека това бъде моментът, в който решавате да живеете най-смелия си и изобилен живот.

Дева

Най-късметлийски ден от седмицата: петък, 3 юли

Марс се съединява с Уран в Близнаци на 3 юли, носейки шокираща верига от събития в кариерата ви. Тази енергия е изцяло насочена към задвижването на нов процес в живота ви. Може да я усетите като внезапна или дори нежелана, особено след като обикновено не сте големи почитатели на промените. Трябва обаче да се доверите, че това е точно това, което ви е писано да преживеете.

Имате нужда от тази внезапна промяна в кариерата, защото, ако сте честни със себе си, никога нямаше да я предприемете сами. Нека това бъде началото на разширяването на границите на това, което някога сте смятали за възможно. Доверете се, че плановете на Вселената винаги са много по-добри от вашите собствени.

Везни

Най-късметлийски ден от седмицата: понеделник, 29 юни

Пълната Микролуна в Козирог изгрява на 29 юни, искайки от вас да се освободите от това, което ви е спирало. Тази енергия е мека, но и дълбоко лична. Тя може да включва освобождаване от привързаността ви към определен човек или дори към ценностна система, която е управлявала живота ви.

Бивате напътствани към нови и вълнуващи начала, докато Уран продължава да разтърсва вашия дом на късмета. Това създава и необходимостта да излезете от зоната си на комфорт. Безопасно е да продължите напред от това, което сте познавали досега, и да заложите на съдбата си.

Скорпион

Най-късметлийски ден от седмицата: вторник, 30 юни

Считано от 30 юни, Юпитер се премества в Лъв, създавайки изобилно и изпълнено с възможности време за вашата кариера. Юпитер ще остане в този огнен знак до 26 юли 2027 г., което означава, че тъкмо започвате етап от живота си, в който ви е писано да се разгърнете. Това е период на късмет, богатство, признание, пътувания и огромен успех.

И все пак трябва да внимавате да не се съпротивлявате на промяната или да не се страхувате от признанието за постиженията си. През това време ще бъдете забелязани и това, което създавате, ще привлича по-голямо внимание. Позволете си да си представите една нова реалност, в която най-накрая имате всичко, за което някога сте копнели.

Стрелец

Най-късметлийски ден от седмицата: петък, 3 юли

Предстои ви една изключително динамична седмица, тъй като усещането ви за собствена стойност расте и бивате катапултирани към нови начала. Може би най-хубавото от всичко е, че най-накрая виждате как любовният ви живот се подрежда по начин, по който не се е случвало преди. Да знаете какво заслужавате наистина е ключът към всичко. То определя към какво се стремите и влияе на връзките, с които се примирявате.

Тъй като Марс и Уран се подравняват в Близнаци на 3 юли, се пригответе за събитие, което се случва веднъж в живота. Тези мощни планети носят шокиращ обрат на съдбата в романтичния ви живот и може най-накрая да ви помогнат да почувствате, че имате любовта, за която винаги сте мечтали.

Козирог

Най-късметлийски ден от седмицата: понеделник, 29 юни

На 29 юни Пълната Микролуна изгрява във вашия зодиакален знак. Тази луна е по-далеч от Земята, затова изглежда по-малка в небето, но това не означава, че няма да ви повлияе. Поради разстоянието си тя има по-мек ефект върху вас, което е положително, тъй като се случва именно в Козирог.

Сега е време да бъдете добри към себе си, за да можете да се освободите от това, което вече не работи в живота ви. Не гледайте на нищо като на провал, а като на шанс да се прегрупирате и да промените посоката. Създадени сте за успех и удовлетворение, но това не означава, че трябва да постигнете всичко правилно още от първия опит.

Водолей

Най-късметлийски ден от седмицата: петък, 3 юли

Марс се обединява с Уран в Близнаци на 3 юли, носейки шокиращо събитие или възможност в личния ви живот. Енергията на Близнаци управлява вашите сериозни романтични връзки, семейството, радостта и креативността. Ако се налага да използвате творческите си таланти за работа, тогава тази енергия може да повлияе и на кариерата ви.

Енергията на Марс и Уран е шокираща и непредвидима, но помага нещата да се раздвижат по най-добрия възможен начин. Това може да изглежда като най-накрая да започнете онази мечтана работа или да срещнете сродната си душа. Може дори да получите възможност да пътувате в чужбина. Каквото и да сте си мечтали, е напът най-накрая да се сбъдне.

Риби

Най-късметлийски ден от седмицата: вторник, 30 юни

На 30 юни Юпитер преминава в Лъв, хвърляйки късметлийска и доходоносна енергия над живота ви за следващата година. Това ви помага да бъдете видени като експерт в избраната от вас област. Макар че може да донесе слава и богатство, тук не става дума за зашеметяващ успех за една нощ, а за това най-накрая да привлечете вниманието благодарение на вашата усърдна и постоянна работа.

Сега не е моментът да оставяте нещата на самотек, Риби. Продължавайте да бъдете отдадени на работата, която е важна за вас. В крайна сметка именно способността ви да помагате на другите и да правите промяна в света ще ви помогне да бъдете забелязани от някой, който може да ви съдейства да постигнете успеха, който заслужавате. Всичко се свежда до това да бъдете на правилното място в правилното време.

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