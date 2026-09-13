Всичко за Петльовден

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Петльовден е

Петльовден е

Отбелязваме Петльовден - български народен празник, обичай с регионално разпространение. Чества се главно в източнобългарската етническа територия – о...

02 февруари | 7:42
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