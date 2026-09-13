Честваме два големи празника! Всички поверия и забрани
Не отказвайте помощ, не тръгвайте на път
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Не отказвайте помощ, не тръгвайте на път
Петльовден е един от най-древните и характерни български празници
Петелът е част от обредната трапеза за празника
Според славянски обичай днес се приема новата генерация ловци
Православната чества на 2 февруари Сретение Господне.
В българските вярвания този ден се нарича също Зимна Богородица, Вълча Богородица
Православната църква отбелязва Сретение Господне, имен ден имат Живко, Живка и Зо
Това е празник за момчетата и мъжките рожби
Отбелязваме Петльовден - български народен празник, обичай с регионално разпространение. Чества се главно в източнобългарската етническа територия – о...
Благоевград. Сдружението на мъжкарите в Банско "Петел пее" няма нищо общо с политиката. Но на днешния конгрес се разправи с по-голямата част от членов...