Специален ден! Черпят 5 чудни имена, спазват се 6 строги забрани

Петльовден е един от най-древните и характерни български празници, съхранен през вековете като символ на мъжката сила, здравето на децата и защитата на дома. Отбелязва се на 20 януари по стар стил, когато църквата почита паметта на свети Патриарх Евтимий Търновски.

Това е ден, в който българската традиция събира в едно жертвения ритуал, семейната трапеза, обредните хлябове и силата на общността. Празникът е наситен с поверия, символи и строги забрани, които се спазват и до днес в много краища на страната.

Традиции и обичаи на Петльовден

Жертвеният петел – сърцето на празника

Във всяка къща, в която има мъжка челяд, се коли петел.

Ритуалът се извършва на къщния праг – границата между защитеното пространство на дома и външния свят. Според народните вярвания именно прагът е мястото, където се пресичат силите на видимото и невидимото.

Петелът се коли от 15–16-годишно момче, което трябва да бъде „полово чисто“ – да не е имало интимни отношения. В обреда то се нарича „петелар“.

След жертвоприношението момчето прави кръстен знак с кръвта на петела по челата на всички момченца в дома – за здраве, сила и закрила през годината.

Кръвта – защитен знак за дома

С кръвта на петела се рисуват кръстове по външните страни на вратите и портите.

В някои райони това се прави с отрязаната глава на петела, която след това се забучва на портата, обърната на изток – към изгрева и новото начало.

Краката на птицата се хвърлят на покрива, а перата се пазят – те имат силата да предпазват от болести и уроки.

Перата – лек и защита

Бабите използват перата, за да кадят болни или урочасани деца.

С част от тях се украсяват и специалните празнични знаменца – „колуни“, които се носят от момчетата.

Обредната трапеза

Петелът се вари цял – това е задължително.

Майките приготвят:

пресни пити

кравайчета

тиганици

баница или зелник

Част от обредния петел и кравайчетата се раздават на съседи и роднини за здравето на момчетата.

В домовете с женска челяд се коли ярка – за здравето на момичетата.

Странджанската традиция

В Странджа квсяка жена коли черен петел за здравето на децата си.

Според местните вярвания светецът пази от:

„детешката болест“ – детски паралич

„вънкашната болест“ – епилепсия

На обяд цялото семейство се събира около тържествената трапеза.

Забрани на Петльовден – какво не се прави

Това е ден с много строги правила. Според народната традиция:

1. Не се работи тежка работа

Особено забранени са дейности, свързани с рязане, пробиване, шиене и плетене – за да не се „реже“ здравето на децата.

2. Жените не трябва да перат, мият или търкат

Смята се, че водата може да „отнесе“ здравето на момчетата.

3. Не се дава нищо на заем

Нито хляб, нито сол, нито огън – за да не се изнесе късметът от дома.

4. Не се изхвърля боклук

За да не се изхвърли благоденствието.

5. Не се оставя трапезата празна

Трябва да има хляб и ястие – знак за изобилие през годината.

6. Не се карайте и не повишавайте тон

Денят е за мир, защита и благослов.

Имен ден

На 20 януари празнуват всички, които носят имената:

Евтим, Евтимий, Евтимия, Ефтим, Ефтимия.

