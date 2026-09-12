Пеевски даде ифтар за 1000 души в Измир
Неджми Али подчерта значението на подобни срещи за поддържането на връзките между България и Турция
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Неджми Али подчерта значението на подобни срещи за поддържането на връзките между България и Турция
Всяка хапка, която споделяме на нашата трапеза, допринася за укрепването на чувствата ни на братство и приятелство, каза посланик Уянък
Ифтар е важна традиция с дълбоко значение, която обединява хората
Сърцето ми се пълни с щастие, когато гледам тази хубава препълнена зала, каза Ерол Мюмюн
От години нашите нации са изградили трайни взаимоотношения, основани на уважение, доверие и сътрудничество
ДПС-Ново на ифтар в посолството на Турция у нас
Президентът подчерта, че в разделното време, в което живеем днес, е все по-важно да бъдем заедно,
Свещеният месец Рамазан е месецът на смирението и милосърдието, заяви Ертен Анисова
На 29 март той навършва 70 години
На тържествената вечеря присъства зам.-председателят на НС Филиз Хюсменова
Това е време за пост и молитва, за равносметка, смирение и опрощение
Позитивната енергия от ифтара ни зарежда през цялата година, каза Радослав Ревански
Проявата се организира от почетния гражданин Фуат Гювен
Благотворителната вечеря се състоя пред джамията Халил Шериф паша - Томбул джамия
Външният министър на Турция на ифтар, даден от лидера на ДПС
Външният министър ще разговаря с бизнеса
Тържествената вечеря бе организирана от кмета Радослав Ревански
Ифтарът бележи края на дневния пост в исляма по време на свещения месец Рамадан
Вечерята е израз на уважение към религиозния празник и към традициите на мюсюлманите у нас.
Над 2000 души се събраха на традиционната благотворителна вечер на централния площад в Момчилград в свещената нощ Кадир. Един до друг седнаха и сподел...