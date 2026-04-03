Генерираха хеш кода за машините за гласуване

Завърши процедурата по изграждане на хеш кода, който ще се изписва на всяка бюлетина за предсрочните парламентарни избори на 19 април 2026 г., съобщи служебният министър на електронното управление Георги Шарков на брифинг във ведомството. Процедурата бе извършена от експерти на Централната избирателна комисия (ЦИК) в контролирана среда в сградата на Министерството на електронното управление (МЕУ). По-късно кодът от 64 цифри ще бъде публикуван.

"Завърши процедурата по удостоверяване и доверено изграждане на кода на машините за гласуване. Изграждането на кода започва от нулата. Генерираха се и четирите флашки за контрол", каза министърът. Изграждането на кода отнема около час, пише БТА.

Хеш кодът ще бъде публикуван на сайта на ЦИК. Той се разпечатва при стартиране на машината и на всяка бюлетина и може да бъде сравнен. Това е гаранцията, че от довереното изграждане днес, през инсталацията и стартирането на машините – кодът е един и същ, обясни Шарков. Министърът уточни, че по време на процедурата не е имало критични бележки от присъстващите наблюдатели.

Георги Шарков отрече да има възможност машините да бъдат "пипани". Министърът на електронно управление направи и демонстрация с машина за гласуване.

Председателят на ЦИК Камелия Нейкова уточни, че хеш кодът показва, че това е удостоверената версия на софтуера, с който ще гласуваме на изборите. Задължение на секционните избирателни комисии (СИК) е да разпечатат системна разписка и да я поставят на публично място в секцията. В случай, че хеш кодът не съвпада с този, който е на бюлетината, незабавно трябва да се уведоми съответната районна избирателна комисия и ЦИК, заяви Нейкова.

За да сме сигурни, че в избирателните секции ще отидат машини за гласуване с удостоверения софтуер, вчера МЕУ изпрати в ЦИК списък с над 100 държавни служители – експерти с необходимите познания, които ще извършват проверки, така че преди машините да бъдат подготвени и опаковани, за да бъдат транспортирани, ще бъдат проверени, каза Нейкова. Готовността на МЕУ е да бъдат проверени 100% от машините, които ще бъдат използвани. На изборите в края на 2024 г. беше извършена проверка на около 30% от машините поради недостиг на време, посочи Камелия Нейкова.

Тя отбеляза, че от фирмата изпълнител за машинно гласуване "Сиела Норма" имат задължение да осигурят техници за всяка една СИК с машинно гласуване.

