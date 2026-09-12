Генерираха хеш кода за машините за гласуване
Процесът отнема около час
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Процесът отнема около час
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Според него порочният кръг на социализъм и намеса на държавата там, където не ѝ е работата, трябва да спре
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Е-платформата на НАП предлага над 170 електронни услуги
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За какво да внимаваме