Слави отсече! Кой променя резултатите на изборите

Никой не ги махна толкова много години и е крайно време това да се случи, заяви лидерът на ИТН

21 яну 26 | 13:24
2478
Агенция Стандарт

Гласуването с машини със сканиращи устройства ще направи изборите безапелационно почтени, тъй като сегашните машини са опорочени. От толкова години мъртвите души в избирателните списъци променят резултатите при гласуване. Това пише във Фейсбук лидерът на ИТН Слави Трифонов.

Ето какво гласи целият му пост:

"Ще обърна внимание отново на фактите и на истината. Не в последния момент, а преди една година парламентарната група на „Има такъв народ“ предложи промяна на Изборния кодекс, смяна на машините, с които избираме, и премахване на мъртвите души в избирателните списъци. Гласуването с машини със сканиращи устройства ще направи изборите безапелационно почтени, тъй като сегашните машини са опорочени. Не случайно ги наричат „мадуровки“ и не може да им се има никакво доверие. И от толкова години мъртвите души в избирателните списъци променят резултатите при гласуване. Това е толкова долно. Никой не ги махна толкова много години и е крайно време това да се случи.

Някой от ППДБ каза, че тези промени трябвало да бъдат изтеглени, защото иначе вносителите щели да се срещнат с юмрука на протеста. Тези хора от ППДБ отдавна са се самозабравили и са загубили връзка с реалността. Явно някои хора се изживяват като лидери на протеста - затова говорят за юмрука на протеста и удобно премълчават факта, че заради тях голяма част от софиянци се срещат с боклука на кмета.

Не знам. Понякога ми е трудно да видя логиката на събитията. Въпреки това продължавам да вярвам, че българинът е мъдър и рано или късно истината ще възтържествува - и по отношение на юмрука, и по отношение на боклука."

Автор Агенция Стандарт
Коментирай
3 Коментара
Petio
преди 2 часа

За вас вече няма кой да гласува . Лъжите като за последно и прасето ви държи на каишка.. Под 1 процент очаквайте на тези избори

дайте да дадем
преди 1 час

Да, Слави. Вие още преди година говорехте за това, но какво се случи? Нищо! Защото пристанахте на ГЕРБ и модела Борисов ви хареса? От чегъртачи на модела, станахте негова патерица. И забравихте какво сте предлагали. А сега, в последния момент, пак подкрепяте Пеевски и Борисов, защото много добре знаете, че е късно да се направят необходимите промени. Впрочем, за вас е все едно - ИТН няма никакъв шанс да влезе в следващия парламент, след тази сглобка!

анонимен
преди 42 минути

чалгарите оставиха охраната на борисов и магнитски позор нито един глас за тях повече

