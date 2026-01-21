Слави отсече! Кой променя резултатите на изборите

Гласуването с машини със сканиращи устройства ще направи изборите безапелационно почтени, тъй като сегашните машини са опорочени. От толкова години мъртвите души в избирателните списъци променят резултатите при гласуване. Това пише във Фейсбук лидерът на ИТН Слави Трифонов.

Ето какво гласи целият му пост:

"Ще обърна внимание отново на фактите и на истината. Не в последния момент, а преди една година парламентарната група на „Има такъв народ“ предложи промяна на Изборния кодекс, смяна на машините, с които избираме, и премахване на мъртвите души в избирателните списъци. Гласуването с машини със сканиращи устройства ще направи изборите безапелационно почтени, тъй като сегашните машини са опорочени. Не случайно ги наричат „мадуровки“ и не може да им се има никакво доверие. И от толкова години мъртвите души в избирателните списъци променят резултатите при гласуване. Това е толкова долно. Никой не ги махна толкова много години и е крайно време това да се случи.

Някой от ППДБ каза, че тези промени трябвало да бъдат изтеглени, защото иначе вносителите щели да се срещнат с юмрука на протеста. Тези хора от ППДБ отдавна са се самозабравили и са загубили връзка с реалността. Явно някои хора се изживяват като лидери на протеста - затова говорят за юмрука на протеста и удобно премълчават факта, че заради тях голяма част от софиянци се срещат с боклука на кмета.

Не знам. Понякога ми е трудно да видя логиката на събитията. Въпреки това продължавам да вярвам, че българинът е мъдър и рано или късно истината ще възтържествува - и по отношение на юмрука, и по отношение на боклука."

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com