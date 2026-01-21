Слави циментира Терзиев: Да не обяснява кой е мафиот, а да си чисти улиците

Лидерът на ИТН Слави Трифонов отправи остри критики към столичния градоначалник Васил Терзиев.

"Не му е работа на кмета да обяснява кой е мафиот и кой не е, а да си чисти улиците и да си оправи движението", призова Трифонов в ТикТок обръщение.

Ето какво още каза Трифонов по повод управлението на столицата от Васил Терзиев:

"Човекът, който изпълнява функцията на кмет, отговаря за всички хора в града, в който е избран. В случая Васил Терзиев е избран в София и отговаря за всички софиянци. Отговаря да имат ток, вода, да им се чисти боклукът.

Е, сигурно и това е негова работа, но първо да се оправи с боклука, а не всеки, който го критикува, да излиза, че поддържа мафията. И да кара хората сами да помагат да се изхвърля боклукът. Той не е избран да организира народни движения за боклука. Той е избран да се грижи за софиянци.

И ако някой му каже, че не се справя и че е некадърник, не може непрекъснато като всички от ППДБ веднага да му лепи етикет "Ти си мафиот!".

