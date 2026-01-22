Слави посочи най-добрия вариант за гласуване в България

Лидерът на ИТН Слави Трифонов написа в профила си във Фейсбук разяснителен текст, в който обяснява защо машините за гласуване със сканиращи устройства са най-добрият вариант за гласуване в България. Без фалшификации, без манипулации и защо с такива машини гласуват в САЩ, изтъкна той.

Ето какво пише Слави Трифонов:

Сега ще напиша един разяснителен текст, в който ще обясня защо машините за гласуване със сканиращи устройства са най-добрият вариант за гласуване в България. Без фалшификации, без манипулации и защо с такива машини гласуват в САЩ.

И така:

Първо - При гласуване на машина със сканиращо устройство избирателят получава хартиената бюлетина и отбелязва с Х партията, за която дава гласа си.

Второ - Поставя попълнената бюлетина в сканиращото устройство. Машината я сканира и бюлетината пада в избирателната урна. В този момент машината отчита подадения глас и преброява за кого е гласувано.

Трето - Ако избирателят се е объркал, например драснал е извън квадратчето или е попълнил две квадратчета, по време на сканирането машината му връща бюлетината като неправилна. Тя се унищожава и му се дава нова бюлетина за гласуване.

Четвърто - След края на изборния ден машината принтира хартиен протокол, на който са отбелязани броят бюлетини в урната и коя партия колко гласа е получила. А бюлетините остават в ЗАПЕЧАТАНАТА урна. Така разпечатаният протокол и запечатаната урна с бюлетини отиват в Районната избирателна комисия и там, едва там, се въвеждат данните.

Извод:

Така хората в комисиите в избирателните секции нито пишат протоколи и съответно не могат да ги фалшифицират и подменят, нито броят бюлетини и съответно не могат да ги унищожат, надраскат или направят невалидни. Например, на последните парламентарни избори броят на недействителните бюлетини беше 51 791, тоест един цял български град е бил зачеркнат като гласоподаватели. Представяте ли си - 51 791 човека са били прецакани като гласоподаватели.

Така че трябва да бъде ясно: фалшификации и манипулации при машини със сканиращи устройства са невъзможни.

От друга страна, никой не може да хакне софтуера на машината и да генерира фалшиви гласове за която и да е партия - нещо, което беше доказано в други държави, използващи така наречените „мадуровки“.

Сега си отговорете кои партии са против. Дали тези, чиито членове в комисиите преправят протоколи, дописват и унищожават бюлетини, както и тези, които се заиграха със софтуера на машините, предлагаха кодовете на машините „мадуровки“, и чийто заместник-министър на електронното управление незаконно снима процеса на генериране на кодове и го изнесе в телефона си?

Вие сте умни - сами ще прецените. Знам, че в България всеки разбира от всичко, но изборният процес е едно от най-важните неща за демокрацията. Нашият вот трябва да бъде справедливо отчитан и “Има такъв народ” прави всичко възможно това да се случи.

Така че вие, които четете този текст, сега спокойно може да прецените кой е крив и кой е прав.

