Ключова среща! Евролидери решават съдбата на Украйна

В Копенхаген днес се провежда седмата среща на върха на Европейската политическа общност (ЕПО), посветена на войната в Украйна и европейската сигурност. На форума са поканени близо 50 държавни и правителствени ръководители, като сред тях се очаква и президентът на Украйна Володимир Зеленски. Участва и българският премиер Росен Желязков.

Срещата на върха в Копенхаген

Събитието следва непосредствено срещата на лидерите на Европейския съюз, проведена вчера в датската столица. ЕПО бе предложена от френския президент Еманюел Макрон след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г., с цел да насърчава диалога и сътрудничеството между европейските държави извън формалността на държавните визити и рамките на ЕС.

Темите за сигурността

Лидерите ще обсъждат как да бъде укрепена Украйна, както и по-широката ситуация със сигурността на континента. Очаква се разговорите да засегнат и икономическата сигурност, борбата с наркотрафика и миграцията. Сред 47-те поканени гости са ръководители на всички страни от ЕС, както и лидери на държави извън блока като Великобритания, Молдова, Украйна, Швейцария и Грузия. Русия и Беларус не са поканени. Участие ще вземе и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Контекст и предишни срещи

Лидерите на ЕПО се събраха за първи път през октомври 2022 г. в Прага, а последната им среща се състоя в Тирана през май 2025 г. Днешният форум в Копенхаген идва в критичен момент, когато темата за войната и сигурността на Европа продължава да е основен приоритет на континента.

