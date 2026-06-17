Г-7 затяга обръча около Русия и не отстъпва от Украйна

Лидерите от Г-7 заявиха, че остават единни в подкрепата си за Украйна и не приемат посегателства срещу нейната териториална цялост. Те се договориха да увеличат натиска върху руската военна икономика, като засилят санкциите срещу петролната и газовата индустрия на Москва.

Посланието от срещата на върха във френския град Евиан е, че подкрепата за Киев няма да бъде разменена срещу привиден мир, който узаконява завзетите територии. Това се посочва в общо изявление на лидерите, цитирано от Ройтерс.

Новите ограничения трябва да засегнат ключовия източник на приходи, с който Русия финансира военните си действия. Украинският президент Володимир Зеленски заяви по време на форума, че лидерите са обсъждали допълнителен натиск върху руския петролен износ, банковата система и военното производство, за да бъде принудена Москва да седне на масата за преговори.

Г-7 приветства и постигнатото рамково споразумение между САЩ и Иран и изрази готовност да съдейства за неговото прилагане. Лидерите се ангажираха да диверсифицират маршрутите за енергийни доставки, да намалят зависимостта от Ормузкия проток и да увеличат запасите, за да ограничат риска от нов глобален ценови шок.

Второто твърдо послание от Евиан е насочено към организираната престъпност и финансовите мрежи, които я поддържат. Г-7 обеща по-активно проследяване, замразяване, изземване и конфискуване на имущество и приходи, включително виртуални активи, използвани за прикриване и прехвърляне на незаконни средства.

Предвижда се създаването на мрежа от пристанища за борба с наркотрафика. Съответните министри трябва до ноември 2026 г. да изработят общ план срещу проникването на наркотрафиканти и организирани престъпни групи в държавни институции и частни компании.

Г-7 обединява САЩ, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония, а Европейският съюз също участва в работата на формата. Страните от групата вече прилагат широки санкции срещу Русия, но ефектът им остава зависим от контрола върху заобикалянето на ограниченията, сенчестия флот и търговията чрез трети държави.

Общото изявление е силно, защото свързва военната сигурност, енергетиката и престъпните капитали в една обща заплаха. Истинската стойност на обещанията обаче ще се измери не с тона в Евиан, а с конкретните санкции, конфискувани активи и прекъснати финансови канали. Ако решенията бъдат приложени последователно, натискът върху руската военна машина и транснационалната престъпност може да стане значително по-тежък.

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