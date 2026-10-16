България сама трябва да определя политиката си, не е пионка в чужда игра, каза кандидатът за президент на „Възраждане”

Предизборното събрание – на площада, бюлетината – книга. Два различни от останалите партии подхода предприе в кампанията за „Дондуков“ 2 кандидатпрезидентската двойка на „Възраждане“ Костадин Костадинов и Петър Волгин.

Първият е, че двамата обикалят страната по два различни лъча, за да обиколят повече населени места, като провеждат срещите си на открито - на площада, за да може всеки българин, дори тези, които не ги харесват, да отидат и да поговорят с тях. Президентът трябва да представлява всички - да обедини разединения ни народ и да го представлява, обяснява Костадинов.

Вторият различен подход е, че Костадинов и Волгин агитират с книги. "Предполагам забелязвате, че ние с г-н Костадинов раздаваме книги. Не кебапчета, не пари. Смятаме, че най-важното нещо е да четем, да знаем, да сме информирани за това, което се случва, за историята и настоящето си, за да вземаме правилните решения за бъдещето. Затова тези избори са важни, защото те ще посочат пътя напред към една действително свободна, независима България", каза Петър Волгин в Пловдив. Градът под тепетата бе първият от началото на кампанията, в който Костадинов и Волгин се явиха заедно пред избирателите. Навсякъде лидерът на „Възраждане“ раздава на хората учебника по „Родинознание“ за учениците от 1 до 4 клас, на който е автор.

“Длъжни сме да можем да разговаряме с всички, включително и с тези, които не ни харесват. Защото, ако получим доверието на по-голямата част от българските граждани, ние двамата с господин Волгин трябва да представляваме всички българи”, каза Костадинов пред събралите се граждани в Пловдив, дошли специално за да се срещнат с него и Петър Волгин.

“На тези избори ние не говорим за миналото, на тези избори ние не говорим толкова дори и за настоящето – ние говорим за бъдещето. Говорим за това каква държава искаме да имаме и искаме ли изобщо да имаме държава. Защото последните няколко години разговорът вече премина от това, че България не може да бъде независима, към това, че България не трябва да бъде независима. На нас това ни обясняват постоянно управляващите на така наречения преход. А ние не сме съгласни, защото знаем, че ако една държава иска да бъде просперираща, благоденстваща, богата държава, тя трябва да е независима. Запомнете едно много простичко нещо като пример от историята: няма богати колонии. Има богати метрополии. Ние от “Възраждане” искаме да бъдем богата, благоденстваща държава, това искат и българските граждани, с които се срещаме из цялата страна. Основно те искат благоденствие, искат сигурност, спокоен живот, нормални доходи, но за да имаме всичко това трябва да бъдем независими. За да бъдем независими, на нас са ни нужни независими управляващи – хора, които да могат да поставят националния интерес над всичко и да го отстояват с цената на всичко. Ако трябва – и с цената на собствения си живот!“, каза Костадинов.

“Ние сме хора, които сме доказали, че имаме най-важните две качества, които трябва да има един политик, поставил си тази върховна цел да направи България независима: характер и гръбнак! Аз точно поради тази причина се гордея с това, че кандидат за вицепрезидент е Петър Волгин, който е един от най-независимите хора в българската политика. И същевременно човек, който е изключително предвидим, защото той зависи от собствената си съвест и морал и зависи от собствените си избиратели. Така както смятам, че трябва да зависи всеки един български политик, така както съм и аз, завися само от българския народ. Не от чужди договори, не от задължения, не от ангажименти, не от някой друг, не от съюзници и партньори – само и единствено от вас и от собствената си съвест и морал! Това е новият модел, който ние, от „Възраждане“, налагаме вече пета година в българския парламент и в българската политика. И вярвам, че само след по-малко от 10 дни ще имаме възможност да го наложим и показвайки как, отивайки на балотаж, защото това е нашата нагласа и затова се борим. Когато попитахме българските граждани какво искат от българския президент, те ни казаха пет основни неща: да защитава независимостта, да гарантира благоденствието, да обединява българската нация, да защитава просперитета на науката и образованието в държавата и да гарантира развитието на силна българска държава със силна армия, за да може да гарантира сигурността и всичко останало. Разбира се, не всичко от това е в правомощията на президента. Само че президентът олицетворява българската нация. И във време, в което нашата страна е изправена в ситуация, в която два военни конфликта се намират точно през една държава от нас – единият на север, другият на изток – на нас са ни нужни хора, които действително да могат да внушават спокойствие и сигурност”, каза Костадинов.

„Важно е да усещаме вашата подкрепа. Разбираме обаче и съмненията на хората, които са се разочаровали от политици, давали обещания, а след това заемали постовете на министри, премиери и президенти, без да оправдаят доверието им. Те питат: „Каква е гаранцията, че и вие няма да ни излъжете?“, каза Волгин.

Той заяви, че досегашното поведение на двамата кандидати е доказателство за последователността им и готовността им да носят отговорност за думите и действията си.

Кандидатът за вицепрезидент на “Възраждане” насочи вниманието на присъстващите към международната обстановка и рисковете за сигурността в Черноморския регион. Той изрази критичното си отношение към европейските политически лидери, които според него не полагат достатъчно усилия за прекратяване на войната.

„Всички виждаме какво се случва в близост до нас и знаем какво става в Черно море. Има политици, които според мен имат интерес войната да продължава. Най-много такива виждаме в Брюксел. Смятам, че успокояването на ситуацията би поставило под въпрос политическата роля на част от тези хора“, заяви кандидатът за вицепрезидент.

Петър Волгин коментира и политическите процеси в Европа, като даде за пример нарастващата подкрепа за партия „Алтернатива за Германия“. Той защити позицията, че политическите формации, които настояват за промяна на досегашния курс, трябва да бъдат оценявани според позициите и предложенията им.

„В Германия все повече хора подкрепят „Алтернатива за Германия“. Аз смятам, че както тази партия в Германия, така и „Възраждане“ в България трябва да бъдат оценявани по политиката, която предлагат. За мен „Възраждане“ е нормалната българска партия, а гласът за нея е глас за логиката“, посочи Волгин.

По-рано в Сливен и Нова Загора Костадинов коментира сигурността в Черно море след поредните атаки с дронове срещу кораби. “Ние трябва сами да определяме политиката си, не можем да бъдем пионки в играта на другите. Целият български народ се страхува за сигурността на страната ни и се страхува с право. България трябва да запази неутралитет и може единствено да бъде посредник за мир”, каза Костадинов.

Той добави, че още миналата седмица на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) е предупредил, че ако България продължава да подкрепя Украйна във войната, такива атаки ще има.

Костадинов призова посетилите срещата да направят различен избор, като изберат номер 11 в бюлетината и с него дадат доверието си на кандидатпрезидентската двойка на “Възраждане”, за да бъде съхранен мирът в страната ни и да бъде водена националноотговорна политика от държавници, които взимат решенията си тук и не са подвластни на чужди директиви и нареждания, идващи отвън.

Българското общество трябва най-накрая да формулира новата си колективна цел. И тази цел трябва да дойде по различен начин. Не от самозвани политици или чужди посолства, а от недрата и мечтите на българския народ. Нашата мечта за България е ясна: силна, независима и благоденстваща България, която сама определя националния си интерес.”, каза още Костадин Костадинов в препълнената зала от граждани.