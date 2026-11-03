ЦИК обяви решението за Йотова и Вълчев

Илияна Йотова и Кирил Вълчев са избрани за следващите президент и вицепрезидент на България.

Централната избирателна комисия обяви с решение окончателния резултат от проведения в два тура вот, съобщи бТВ.

До балотажа на 1 ноември се стигна, след като на първия тур на президентските избори, проведен на 25 октомври, нито една от кандидатпрезидентските двойки не събра необходимата подкрепа за победа. Илияна Йотова и Кирил Вълчев получиха 34,76% от гласовете, а Андрей Гюров и Георги Кандев – 31,95%. Избирателната активност беше около 23%, като до урните отидоха 1 525 034 души от имащите право на глас над 6,58 милиона избиратели.

На втория тур Йотова и Вълчев увеличиха преднината си и спечелиха с 57,566% от гласовете, или 1 093 852 гласа. За Гюров и Кандев гласуваха 750 251 души – 39,483%. Разликата между двете кандидатпрезидентски двойки е 343 601 гласа.