Министър Вълчев обяви ще има ли нов предмет в учебната програма
Той посочи, че докато учителите могат да бъдат подготвени бързо, изготвянето на учебниците отнема повече време
Следете всички новини, анализи и коментари за Вълчев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Той посочи, че докато учителите могат да бъдат подготвени бързо, изготвянето на учебниците отнема повече време
Целта на кампанията е учениците да чуят историите на други млади хора
Просветният министър разкри плана
В изказването си по време на Юбилейната национална конференция
Какво съобщават от министерството
Свързана е с грипа и ваканцията
Това е проста математика, каза той
Слуховете водят към него
Това заяви министърът на образованието Красимир Вълчев
„Вече са активни трите фонда и Фонда на фондовете. През следващите години много компании ще бъдат подпомогнати“, коментира министър Лъчезар Борисов
Министър Вълчев и Н.Пр.Херо Мустафа подписаха споразумението
Желаещите да се имунизират учители са 24 процента
Ако заболеваемостта намалее, ще се мине към редуване на присъствено и онлайн обучение
Той припомни, че страната ни е успяла бързо да организира онлайн обучение
Изпитни данни и студентски работи ще се съхраняват в електронен архив поне за 5 години
Стартовата заплата на преподавателите вече е потвърдена - 1260 лв
Само 15 000 от обещаните 100 000 компютъра са доставени в училищата
Проектонаредбата е внесена от просветния министър Красимир Вълчев
От 30 ноември всички ученици в страната преминаха на онлайн обучение
По различно време за различните класове ще започне вторият учебен срок