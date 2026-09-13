Спират тока на павилиони в Южния парк
Издадена е и заповед за премахване на незаконните павилиони в парка
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Издадена е и заповед за премахване на незаконните павилиони в парка
В сектор "Преместваеми обекти" цари хаос, каза Калоян Паргов
Тепърва мислят за вида на павилионите и масите
Бирария в езерото "Ариана", тоалетна в подлеза между сградите на Министерски съвет и президенството или терен за паркинг на Цариградско шосе ще могат...
Скандалните недостроени павилиони в центъра на Плевен, които от 2 години предизвикват масово недоволство, ще бъдат премахнати след дълга съдебна сага....
„Слънчев бряг" АД: До 15 май незаконните обекти да бъдат премахнати Без павилиони и сергии ще посрещне този сезон Слънчев бряг. Акцията по разчистван...
Варна. Млада жена е подпалила няколко вестникарски павилиона в центъра на Варна. Само за половин час, между 22.30 и 23 часа в събота срещу неделя,...
Разтурят "Маймунарника", свалят тротоарната такса