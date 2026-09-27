"България Еър“ пуска зимни полети между София и Бургас, а за "Евровизия" - по два пъти на ден
Линията ще се изпълнява три пъти седмично от 25 октомври
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Линията ще се изпълнява три пъти седмично от 25 октомври
Полетите до Истанбул и Виена остават ежедневни, до Лондон– четири пъти в седмицата. От 25 октомври с по-големи възможности за пътуване влиза в сила зи...
Варна. Влезе в сила зимното разписание на полетите на летище Варна. Целогодишно директна въздушна връзка от морския аеропорт се осъществява до София,...