Бизнесът постави условия към новата методика за цените на храните

Как точно да работи методиката за „справедливата стойност“ на основните хранителни продукти и откъде да идват данните за нея бяха част от основните въпроси на среща между държавата, бизнеса, производители и потребителски организации. Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията събра заинтересованите страни, за да чуе конкретните им предложения по вече публикувания за обществено обсъждане проект. В центъра на разговора попаднаха практическото приложение, надеждността на информацията и опасенията от нова административна тежест.

Бизнесът поиска ясни правила и по-малко бюрокрация

В срещата участваха представители на законодателната и изпълнителната власт, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите, браншови и потребителски организации, производители и други заинтересовани страни.

Разговорът беше насочен към конкретни предложения за промени в проекта, така че той да може да се използва на практика и да не създава нови затруднения за компаниите.

Представителите на бизнеса поставиха въпроси за обхвата на методиката, начина, по който ще бъдат описвани отделните продукти, и изискванията към компаниите, които ще подават или обработват информация.

Особено внимание беше обърнато на микро- и малките предприятия. От бизнеса настояха подходът към тях да бъде максимално опростен и при практическото приложение да не се стига до допълнителна административна тежест.

Най-трудният въпрос - какви данни ще се използват

Значителна част от дискусията беше посветена на информацията, върху която ще се правят изчисленията.

Участниците подчертаха, че методиката трябва да работи с максимално точни, официални, проверими и верифицирани данни. Обсъдени бяха начините за тяхното събиране и обработване, както и необходимостта информацията от различните източници да бъде съпоставима.

Отделен въпрос беше как точно ще бъдат определяни самите продукти. За да могат цените да се сравняват коректно, е необходимо да има ясни продуктови характеристики и дефиниции.

Това включва уеднаквяване на описанията, така че при изчисляването на референтна стойност да не се сравняват стоки с различни характеристики.

Цените да се виждат по цялата верига

Друг акцент на срещата беше проследяването на цените от производителя до крайния потребител. Участниците обсъдиха необходимостта от по-добра видимост върху това как се променя цената на даден продукт по отделните етапи на доставката.

Според представените позиции наличието на надеждна информация трябва да позволи да се установяват необичайни отклонения и случаи, при които се появяват съществени разлики между отделните звена по веригата.

Идеята е данните да дават по-ясна картина както на потребителите, така и на производителите за движението на цените.

В същото време беше подчертано, че методиката не трябва да се превръща в механизъм за административно определяне на цени и не трябва да нарушава принципите на свободния пазар и конкуренцията.

Оттук започва сериозният разговор

Заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Левент Мемиш постави акцент именно върху диалога със заинтересованите страни. „Приемете методиката като основа, от която започваме сериозния разговор“, заяви той.

По думите му общественото обсъждане трябва да се използва за подобряване на проекта, а предложенията на участниците ще бъдат разгледани при доработването на документа.

На срещата беше потвърдено и че методиката ще има индикативен характер. Тя няма да определя административно цените и не е предвидено самото отклонение от изчислената стойност да води до санкции. Референтната стойност трябва да служи като ориентир при наблюдението на ценовите процеси и при установяването на евентуални аномалии.

Методиката остава в рамките на хранителните продукти

По време на дискусията беше уточнено и докъде може да стигне действието на новия механизъм. Сегашният проект се разработва в рамките на Закона за защита на потребителите и на обхвата, който той позволява. Ако в бъдеще подобен подход трябва да бъде използван и в други сектори, ще е необходима отделна нормативна уредба.

Участниците се обединиха около необходимостта прекият диалог между институциите, бизнеса, производителите и потребителските организации да продължи. Предложенията и становищата, направени по време на срещата и в рамките на общественото обсъждане, ще бъдат анализирани преди следващия вариант на проекта.

Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията обяви, че ще продължи разговорите със заинтересованите страни с цел методиката да бъде максимално ясна, обективна и практически приложима.