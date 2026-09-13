Публикуваха наръчник със съвети към клиентите на топлофикациите
Изданието е подготвено от Асоциация на топлофикационните дружества и съдържа полезни и достъпни отговори на по-голямата част от въпросите на клиентите
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Изданието е подготвено от Асоциация на топлофикационните дружества и съдържа полезни и достъпни отговори на по-голямата част от въпросите на клиентите
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Единна координация и точен механизъм за действие при природни бедствия, аварии и тероризъм трябва да бъде въведен у нас, за да няма пропуски, кои...
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Наръчник се бори с недисциплинираното поведение на китайците в чужбина
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