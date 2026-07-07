Нови правила в самолета. Край на голяма несправедливост

Пътуванията със самолет в Европейския съюз ще станат по-лесни и по-прозрачни, след като Европейският парламент одобри мащабна реформа на правилата за защита на пътниците. Новите разпоредби запазват досегашните обезщетения при закъснели и отменени полети, но въвеждат редица нови права – от безплатно настаняване на деца до родителите им до отпадане на някои от най-често срещаните допълнителни такси, пише БТА.

Обезщетенията остават без промяна

Пътниците ще продължат да имат право на компенсация при закъснение на полет с повече от три часа, при отменен полет или отказан достъп на борда. Размерът на обезщетенията се запазва:

250 евро за полети до 1500 километра

400 евро за полети в рамките на ЕС над 1500 километра и за други полети между 1500 и 3500 километра

600 евро за полети над 3500 километра

По-бързо изплащане на компенсациите

Новите правила въвеждат ясни срокове за изплащане на обезщетенията. Пътниците ще разполагат с девет месеца, за да подадат искане, а авиокомпанията ще бъде длъжна в срок до 30 дни да изплати компенсацията или писмено да мотивира отказа си.

Семействата вече няма да плащат, за да седят заедно

Сред най-значимите промени е задължението авиокомпаниите да настаняват без допълнително заплащане дете до 14-годишна възраст на съседно място до придружаващия го възрастен. Същото право ще имат и хората с увреждания, пътниците с намалена подвижност и бременните жени.

Безплатна малка чанта на борда

Всеки пътник ще има право да вземе безплатно една лична вещ – малка чанта или раница. Освен това авиокомпаниите ще трябва още в началото на резервацията да показват крайната цена на билета с включения разрешен ръчен багаж, за да могат клиентите по-лесно да сравняват различните оферти.

Отпадат някои допълнителни такси

Реформата премахва и таксите за поправка на правописни грешки в имената на пътниците, както и за отпечатване на бордна карта след регистрация. Друга важна промяна е, че пътниците вече ще могат да използват обратния полет по двупосочен билет, дори ако не са използвали първия.

Кога ще влязат в сила новите правила?

След одобрението от Европейския парламент реформата трябва да получи и окончателното одобрение от Съвета на ЕС. Новите правила ще започнат да действат 20 дни след публикуването им в Официалния вестник на Европейския съюз, а авиокомпаниите ще разполагат с една година, за да се адаптират към новите изисквания.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com