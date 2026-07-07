10 години затвор за шофьора, убил Криси. Съдът прие особено тежък случай

Окръжният съд във Велико Търново наложи наказание от 10 години лишаване от свобода на турския гражданин Съттан Т., причинил катастрофата в Прохода на Републиката, при която загина 9-годишната Криси от Айтос. Инцидентът става на 25 януари тази година в района на великотърновското село Мишеморков хан.

Подсъдимият управлява товарен автомобил с прикачено полуремарке, нарушава правилата за движение и причинява тежкия сблъсък. Съдът прие квалификацията „особено тежък случай“, а наказанието трябва да бъде изтърпяно при първоначален общ режим.

При катастрофата родителите на детето получават тежки и средни телесни повреди. Делото беше разгледано като съкратено съдебно следствие, след като подсъдимият призна изцяло фактите и обстоятелствата в обвинителния акт и даде съгласие да не се събират доказателства за тях.

Съдът лиши Съттан Т. и от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 години. Този срок ще се брои от реалното отнемане на свидетелството му за управление.

Подсъдимият беше признат за невинен и оправдан по част от обвинението - че е нарушил задължението за непрекъснат контрол върху управляваното превозно средство и забраната за пресичане на двойната непрекъсната пътна маркировка. В останалата част съдът го призна за виновен.

При определяне на наказанието магистратите отчетоха всички смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства. По искане на съдебния състав бяха събрани допълнителни доказателства. От справка на Главна дирекция „Гранична полиция“ към МВР се установява, че в периода от 22 юни 2023 г. до 22 юни 2026 г. подсъдимият има 76 влизания и 72 излизания през държавната граница на България, без регистрирани пътни нарушения на територията на страната.

По делото са приети още справка от Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ - МВР, според която подсъдимият не се издирва от компетентните органи на Турция, справка за съдимост и доказателства за семейното и социалното му положение. От тях се установява, че той не е осъждан, има семейство и работи.

С присъдата съдът осъди Съттан Т. да плати направените по делото разноски в размер на 5287 евро. Потвърдена е и мярката му за неотклонение „задържане под стража“ до влизане на присъдата в сила.

Трагедията в Прохода на Републиката остави едно семейство без дете и с тежки рани. Присъдата дава правната оценка на случилото се, но не отменя най-тежкия факт - 9-годишната Криси загина на пътя, а родителите й преживяха катастрофа, която промени живота им завинаги.

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