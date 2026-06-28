Шофьор без книжка се преобърна в дере, а моторист падна след отнето предимство

Двама души пострадаха при две различни катастрофи в Разградско, съобщиха от полицията в града. При единия инцидент 20-годишен неправоспособен шофьор се преобърна в крайпътно дере след удар в еластична предпазна ограда. При другия 43-годишен моторист падна на пътното платно, след като лек автомобил му отне предимството на кръстовище в Исперих.

И двата случая са тежко предупреждение за рисковете на пътя - управление без книжка, навлизане в насрещното и неспазване на предимство.

Първият инцидент е станал по третокласния път в землището на лознишкото село Студенец. Лек автомобил, управляван от 20-годишен мъж от селото, който няма право да шофира, навлязъл в лентата за насрещно движение на ляв завой. След това колата се блъснала в еластична предпазна ограда и се преобърнала в крайпътно дере.

Без книжка и с тежки травми

Вследствие на катастрофата неправоспособният водач е получил сериозни наранявания. По данни на полицията той е с черепно-мозъчна травма, както и с фрактури на гръдната кост и прешлени.

Пострадалият е транспортиран в Отделението по анестезиология и интензивно лечение на разградската болница. От него са взети кръвни проби, които трябва да установят дали е употребил алкохол или наркотични вещества преди катастрофата.

Случаят показва колко бързо едно нарушение може да се превърне в тежък инцидент. Управлението без книжка не е формален пропуск, а реална опасност - за самия водач, за пътниците и за всички останали на пътя.

Моторист пострада в Исперих

Вторият инцидент е станал в Исперих. По информация на полицията лек автомобил, управляван от 56-годишен мъж от исперихското село Белинци, отнел предимството на мотоциклет на кръстовище.

В резултат на това 43-годишният моторист загубил контрол и паднал на пътното платно. Той е откаран в болницата в Исперих с фрактура на десния крак.

При подобни катастрофи мотористите са особено уязвими. За разлика от водачите в автомобилите, те нямат защитата на купе, въздушни възглавници и предпазни зони. Един пропуснат знак, едно неправилно навлизане в кръстовище или отнето предимство могат да завършат с тежки травми.

Разследвания и кръвни проби

По двата случая се водят досъдебни производства. Разследващите трябва да изяснят точните причини за инцидентите, скоростта на движение, поведението на водачите и всички обстоятелства преди ударите.

При катастрофата край Студенец важни ще бъдат резултатите от кръвните проби на неправоспособния водач. При инцидента в Исперих разследването ще установява действията на шофьора, отнел предимството, и движението на мотоциклета в момента на удара.

Опасните решения на пътя

Двете катастрофи в Разградско идват като пореден сигнал, че тежките инциденти често започват от едно конкретно решение - да седнеш зад волана без книжка, да влезеш в завой неправилно, да не пропуснеш моторист на кръстовище, да подцениш пътната ситуация.

В първия случай цената е тежко ранен млад мъж, транспортиран в интензивно отделение. Във втория - моторист с фрактура, паднал на платното след отнето предимство. И в двата случая последствията вече са факт, а отговорността ще се изяснява от разследващите.

Полицията отново напомня с подобни случаи най-важното - пътят не прощава самоувереност, липса на правоспособност и невнимание. Всяко нарушение може да изглежда малко само до момента, в който колата се озове в дерето, а човекът на мотоциклета падне на асфалта.

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