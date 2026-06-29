Дядо не можа да прежали 17-годишния си внук. Катастрофата разби сърцето му

Две поредни ужасяващи трагедии почерниха едно и също семейство в Дупница в рамките на броени дни. Безжизненото тяло, което рибари откриха във водите на язовир „Дяково“ край село Кременик, се оказа на 72-годишния дядо на загиналото при зловещ инцидент непълнолетно момче Ивайло. Възрастният мъж е бил намерен на 20 юни, като при първоначалния полицейски оглед по останките му не са установени видими следи от насилие.

Едно разбито сърце: „Той живееше за своя внук“

В дупнишкия квартал „Ценеви“, където е израснало момчето, хората са в пълен шок и говорят за случилото се единствено с шепот и огромна мъка. По думите на съседи починалият възрастен мъж е бил дядо на тийнейджъра по майчина линия. Близките разказват, че той е обожавал внука си, помагал му е с каквото може и постоянно е споделял колко много се гордее с него. Възрастният човек е вярвал безрезервно в бляскавото бъдеще на Ивайло, когото наричал „отличник“ и за когото момчето е било смисълът на живота му. За нещастие, след внезапната кончина на ученика в началото на юни, дядото рухнал психически и болката от тежката загуба го сломила изцяло.

Предисторията

Жестоката семейна драма започна седмици по-рано, когато 17-годишният младеж се качи зад волана на мощен джип, взет от негов роднина. Ивайло изгубил управление над превозното средство и се забил с бясна скорост между 100 и 130 км/ч право в обитаема къща на улица „Патриарх Евтимий“. Автомобилът буквално помел външната стена на жилищната сграда и навлязъл дълбоко в една от стаите. В същата стая по време на сблъсъка е спяла 82-годишна жена, която по истинско чудо се отървала без нито една драскотина. За непълнолетния шофьор обаче тежкият удар се оказа моментално фатален. Сега разследващите органи изясняват точните причини около появата на трупа на възрастния мъж в язовира, докато местните жители скърбят за погубените животи.

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