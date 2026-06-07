Непълнолетен се преби с джип, загина на място

Момче на 17 години загина на място, след като джип се вряза в къща в Дупница около 3:00 часа през нощта в неделя, съобщиха от ОДМВР-Кюстендил. Тежкият инцидент е станал на улица „Патриарх Евтимий“, където по първоначални данни автомобилът е напуснал пътното платно заради несъобразена скорост.

В момента на удара в жилището е имало хора, но те не са пострадали, защото са се намирали в съседна стая. По информация на Нова телевизия джипът се е движел с много висока скорост - между 130 и 140 км/ч, а колата е собственост на чичото на загиналото момче.

Удар посред нощ

Трагедията се е разиграла около 3:00 часа, когато джипът е излязъл от пътя и се е забил в къщата. Ударът е бил фатален за 17-годишния водач, който е получил тежки травми и е починал на място.

По първоначална информация автомобилът се е движел с несъобразена скорост. Разследващите тепърва ще установяват точната причина за загубата на контрол, движението на колата преди удара и всички обстоятелства около катастрофата.

Хората в къщата оцелели на косъм

В жилището е имало хора по време на инцидента, но те са се разминали без наранявания. Причината е, че в момента на удара са били в съседна стая, което вероятно ги е спасило от тежки последици.

Катастрофата е нанесла щети по къщата, а случаят е докладван на дежурен прокурор. Образувано е досъдебно производство.

Джипът бил на чичото на момчето

По информация на Нова телевизия автомобилът е собственост на чичото на загиналия 17-годишен водач. Същата информация сочи, че джипът се е движел с много висока скорост - между 130 и 140 км/ч.

Разследването трябва да изясни как момчето е управлявало автомобила, каква е била точната скорост при удара и дали има други фактори, довели до трагедията.

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