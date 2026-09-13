Непълнолетен се преби с джип, загина на място
По първоначални данни автомобилът се е движел с несъобразена скорост и е бил собственост на чичото на загиналия
Следете всички новини, анализи и коментари за Непълнолетен. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
По първоначални данни автомобилът се е движел с несъобразена скорост и е бил собственост на чичото на загиналия
За бруталния побой стана ясно от видео, което в края на юли бе разпространено в социалните мрежи
Пробите за употреба на алкохол и наркотици на момчето са отрицателни
Случаят се развива минути преди полунощ на 7 август
Младежът е арестуван днес в Пловдив
Добрич. Патрул, спрял за проверка "Рено" малко след 4 часа сутринта по улица в Добрич в понеделник, е установила в автомобила крадени вещи от жилище в...
Перник. Полицаи от Перник задържаха непълнолетен за поредица от блудства. Това съобщиха от ОД на МВР-Перник и уточниха, че първоначално се самосезирал...