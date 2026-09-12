Добра новина след атаките с нож в София
Двама напуснаха ВМА, германец остава под наблюдение след операция в „Пирогов“
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Двама напуснаха ВМА, германец остава под наблюдение след операция в „Пирогов“
Важна информация от БАН
Сега му предстои дълго възстановяване, но вече сред най-близките му хора
Категоричен е, че ще бъде в руската столица за годишнината от края на Втората световна война
Решението за евтини лекарства за сърдечно-съдови болести е довело до огромни опашки пред кабинетите
Единственото, което трябва да знае пациентът, когато има е-рецепта, е кога е бил на преглед
Информационната кампания за влизане на страната ни в еврозоната вече започна
Повечето аптеки не приемат стари рецепти, тъй като антибиотиците се предписват за моментно състояние
Здравното министерство пусна проукта за обществено обсъждане
Антибиотиците са медикаменти с предизвестен край на действие
Малкият е контактен, адекватен, в добро общо състояние
Аптеките не са магазини за лекарства, предупреди д-р Николай Брънзалов
Лекарите са посъветвали професора да си почива повече и да се подлага на по-малко стрес
Тя помоли да не снимат таткото
Хубавата новина бе потвърдена от Датската футболна федерация.
Здравко Димитров е изписан от болницата
Легендата вече е по-добре, твърди личния му лекар
Тя ще проведе онлайн заседания с ИБ на БСП и ръководството на Парламентарната група
Става въпрос за 72-годишният Руси Русев
Това заяви Шефът на канцеларията му