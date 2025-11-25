Прокурор Димитър Пехливанов: Кибертормозът вече засяга и най-малките

Децата в България са в сериозна опасност и това вече води до трагични последици. Заместник окръжният прокурор на Пловдив Димитър Пехливанов предупреди, че неконтролируемото използване на мобилни телефони от ученици води до престъпления, които доскоро звучаха немислимо.

11-годишно дете изнудва свои връстници с голи снимки

Пехливанов разкри случай, в който момче на 11 години се е представяло онлайн за възрастен, за да изнудва две други деца с техни интимни снимки. Малолетните жертви са били принуждавани да изнасят злато и пари от домовете си, а едното дете е стигнало до опит за самоубийство.

„Ето до това води неконтролируемото боравене с мобилни телефони и неконтролираното от родителите позициониране на децата в мрежата“, подчерта прокурорът. Според него решението не е в половинчати мерки, а в ясна забрана за използване на телефони в училище.

Интернет е анонимен рай за престъпници, а разследванията са сложни

Онлайн изнудването, педофилията и сексуалните посегателства вече са ежедневие за правоохранителните органи.

„Принуда, изнудване, сексуални посегателства, педофилия. Това са престъпления, които наказателното право разглежда, но в интернет анонимността защитава извършителите“, обясни Пехливанов.

Фалшивите профили и скритите IP-адреси усложняват разкриването на престъпленията. „Самият процес на разследване е труден и отнема време. Малко случаи стигат до съда, не защото някой не иска да си свърши работата, а защото е изключително сложно“, допълни той.

В Пловдив вече има случаи, разкрити след данни от Интерпол за разпространение на порнографски снимки на непълнолетни в облачни платформи.

Родителите и учителите са първите, които могат да спасят дете

Проблемът започва много преди намесата на полицията. „Ако бъде обърнато внимание навреме, ако бъде усетено, че нещо се случва и се реагира, тогава нещата се решават по по-добър начин за самото дете“, заяви Пехливанов.

Той разкритикува и безразсъдното качване на снимки на деца в социалните мрежи: „Има педофили. Има хора, които с подобни снимки печелят пари. Родителите трябва да осъзнаят, че с това вредят на децата си.“

Апелът му към педагогическите екипи е категоричен: „Учителите трябва да реагират при промяна в поведението на дете и незабавно да търсят съдействие от МВР и прокуратурата. Това е в полза на детето, особено ако се реагира бързо.“

Психологическата травма остава за цял живот

Дори когато бъдат разкрити престъпленията, щетите вече са нанесени. „Стигне ли се до нас, детето вече е пострадало. Последващата работа с психолог и полиция става сложна и бавна. Пострадали са и родителите“, предупреждава прокурорът.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com