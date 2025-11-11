Онник Таракчиян: Киберсигурността на децата е обща отговорност на родители, учители и институции

Киберсигурността вече не е абстрактно понятие, а част от ежедневието на всяко семейство и училище. Тя не се свежда само до технологии, а е съвкупност от процеси, добри практики и осъзнато поведение, което защитава както данните, така и психиката на децата. Това подчерта Онник Таракчиян, главен експерт в Министерството на образованието и науката, според когото защитата от онлайн заплахи е обща отговорност на цялото общество.

Родители, учители, психолози и институции трябва да действат заедно, за да предпазят учениците от новите форми на насилие в дигиталното пространство.

Опасностите зад екрана и първите сигнали на тревога

По думите на Онник Таракчиян, основните рискове за децата в училищна възраст са онлайн тормозът, измамите и изнудването. Тези заплахи често се случват чрез споделяне на снимки, лична информация или неподходящо съдържание, както и чрез контакти с непознати в интернет.

„Ние сме не само експерти, но и родители – и знаем, че децата нямат изградена психическа защита като възрастните. За тях има огромно значение какво ще каже съученикът им, как ще реагира групата. Именно затова киберсигурността за тях е не просто технологичен, а емоционален въпрос“, обясни Таракчиян.

Той цитира определението на УНИЦЕФ за онлайн тормоз, според което жертвите често проявяват признаци като отдръпване от социални контакти, депресивни състояния, ниска самооценка, нарушения на съня и апетита, спад в училищните резултати. Затова е важно родителите и учителите да бъдат наблюдателни – да обръщат внимание на промени в поведението, на нови думи или изрази, които детето използва, или на внезапна изолация. Всички тези сигнали могат да показват, че нещо не е наред.

Училището е центърът на превенцията

Ролята на училището е решаваща в борбата с онлайн рисковете, подчертава експертът от МОН. „Училището е ключовото място за превенция и подкрепа. Там децата прекарват най-много време и именно учителите и училищните психолози могат първи да разпознаят тревожните признаци“, каза Таракчиян.

Той призовава всяко училище да организира обучения, информационни кампании и срещи с родители. Изграждането на доверие между ученици и учители е от съществено значение, защото само така децата ще споделят, когато нещо ги тревожи. Според Таракчиян училищните психолози са „специалистите, които владеят професионално умението да комуникират и да дават адекватна обратна връзка“.

Родителите също трябва да бъдат активна част от процеса – да разговарят с децата си и с училищния екип, за да се осигури навременна реакция. При нужда от помощ винаги може да се потърси съдействие от Националния център за безопасен интернет или от специализираната дирекция на ГДБОП, която отговаря за киберпрестъпленията.

Превенцията като най-силната защита

Онник Таракчиян е категоричен, че превенцията трябва да бъде ежедневна и съвместна. „Трябва да направим така нещата, че мерките да не са постфактум. Киберсигурността е отговорност на всички – учители, директори, училищни психолози, органи на реда и, не на последно място, родители“, посочи той.

Сред основните съвети за безопасност, които експертът дава, са използването на силни пароли, спазване на поверителност, несподеляне на лична информация и докладване на проблеми – било то на учител, директор, системен администратор или училищен психолог. Използването на надеждни и сигурни източници и критичното мислене при работа онлайн са основните умения, които всяко дете трябва да усвои още в училище.

„Защитата на децата от онлайн риск изисква добра осведоменост и съпричастност. Ако действаме заедно, можем да направим интернет по-безопасно място за тях“, обобщи Онник Таракчиян.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com