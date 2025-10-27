Славка Бозукова: "Киберзащитници“ спаси над 190 000 деца от нараняване в интернет

"Киберзащитници“ спаси над 190 000 деца от нараняване в интернет. Кампанията „Киберзащитници“, създадена от проф. Владимир Бронфенбренер – председател на Българската академия за сигурност и израелски експерт по киберсигурност, вече три години работи активно за защита на децата в онлайн пространството. Това заяви в Русе Славка Бозукова, главен редактор и издател на медия "Стандарт" по време на форума "Заедно срещу кибертормоза на деца", организиран в Русе от академията и медия "Стандарт".

Ето какво още каза Славка Бозукова:

За тези три години резултатите са показателни – спасени са над 190 000 деца от нараняване в нета, а средният процент на тези наранени деца в България спадна под този в Европейския съюз. У нас е 51,9%, а средният в европейската общност е 52.

В пилотния проект на г-н Бронфенбренер, в училището, където той и неговите експерти преподават - „Хр. Ботев“, в град Септември, процентът наранени в онлайн пространството деца вече е под 32, което е най-ниското ниво в рамките на ЕС.

Нещо повече – след двете пилотни години, в които се реализира програмата „Киберзащитници“, се наблюдава и повишаване на оценките на децата в зрелостните изпити, което е още едно потвърждение, че резултатността при децата е функция от сигурността.

4 са приоритетните направления на кампанията

Първо - Образователни програми

Благодарение на кампанията, Сигурността, част от която е и киберсигурността, е вече специална програма на Министерството на образованието и е поставена като приоритет от министър Красимир Вълчев, за което ние сме му благодарни. Само след месец г-н Бронфенбренер започва и обучение на учители и психолози по тази програма в първата пилотна област – Бургас.

Второ - Промяна на НК и НПК

Наказателният кодекс е създаден във времето, в което много от нас не са били родени. А епохата на интернета – тепърва ще превзема света. Затова и създаването на отделна глава, със специален фокус и за онлайн престъпления срещу деца е сред нашите основни приоритети. Следващият месец е насрочено и специално съвместно заседание на комисиите по вътрешен ред и сигурност, и по демография, на която ще се поканят широк кръг специалисти, за да се започне и законодателния процес, иницииран от ГЕРБ и ДПС- Ново Начало. С това ще се сложи началото на голям обществен дебат за промените в НК и НПК, като се вземат предвид и всички предложения от дискусиите, които правим в страната. Част от тях е и днешната в Русе.

Трето - Институционален диалог

Благодарение на кампанията бе увеличен броят на експертите в отделите за киберпрестъпления в ГДБОП и НСС, подобрена бе комуникацията между институциите – ДАЗД с ДАНС, отделите Киберсигурност в ГДБОП и НСлС. И най-вече – подобри се комуникацията между институциите и родителите, и децата в нужда – и това е видно от последните изследвания на ДАЗД, които отчитат повишено доверие на децата в полицията.

Четвърто - Популяризиране на програмата и мерките

Предписанията на г-н Бронфенбренер за деца и родители стигнат всяка седмица до 1,7 милиона българи благодарение на „Стандарт“, иконката на програмата вече са я сложили на началната си страница стотици училища, а клипове с предписанията по програмата месеци наред вървяха на екраните на столичния градски транспорт.

Пето - Регионални екшън планове

Разбира се, самият факт, че все още всяко второ дете в България е засегнато от посегателство в интернет, е достатъчно показателен, че нашите усилия не само трябва да продължат, те трябва да се ускорят. Не само на национално, но и на регионално ниво. Затова и обикаляме из страната, с експертността на г-н Бронфенбренер и със споделения опита на другите градове, малко по малко всички вие да направите своите планове, включвайки всички институции в региона ви.

Затова и с днешния форум се надяваме да се отвори нова страница в битката срещу този бич и в Русе – с конкретни предложения и ангажименти, които ще чуем в два панела. Участие на всички вас тук е доказателство, че желанието за общи действия е налице.

