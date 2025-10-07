Навременната помощ за учебните заведения в Бобов дол – жест на отговорност от ТЕЦ-а и мините

Гимназията в Бобов дол е на повече от 100 години и е сред символите на града, изградена с доброволния труд на местните хора.

„Село, в което е закрито училището, умира“, припомни наскоро на заседание на Общинския съвет г-н Станчев.

Днес обаче общината има друга цел – не закриване, а развитие. Предвиждат се ремонти, нови паралелки и допълнително финансиране. Държавната субсидия стига основно за заплати, но съкращения не са възможни – преподавателите са на минимума, необходим за пълноценно обучение по всички предмети.

Там, където общинските средства не достигат, помощта идва от ТЕЦ „Бобов дол“ и мината. Това стана ясно на августовското заседание на местния парламент.

Двете предприятия са важни не само като работодатели и данъкоплатци, но и като партньори на общината. Според публични данни само ТЕЦ „Бобов дол“ е внесъл над 80 милиона лева в държавната хазна за последните пет години. В централата работят повече от 1000 души със средна заплата около 2000 лева.

Въпреки трудностите и изпитанията през последните месеци, ТЕЦ-ът не спира да подава ръка. Когато училището се нуждае от видеонаблюдение, предприятието дарява 5700 лева за закупуване на камери, осигуряващи спокойствие и безопасност. Предоставени са средства и за пет нови врати.

Професионалната гимназия се отоплява на климатици – скъпо и неефективно решение. За да преминат към термопомпи, училището набавило почти цялата сума, но не достигали 5000 лв. ТЕЦ „Бобов дол“ и мината отново се включили и осигурили липсващите средства.

СУ „Христо Ботев“ също получава подкрепа всяка година под формата на въглища за отопление през зимния сезон.

Помощта към училищата е не просто жест, а инвестиция в бъдещето. Сред днешните ученици вероятно са бъдещите инженери, техници и специалисти, които ще се реализират именно в местните енергийни предприятия.

Когато индустрията се развива, тя осигурява благополучие за всички близки населени места. Трансформацията на ТЕЦ „Бобов дол“ и усилията за преминаване към по-чиста енергия са решаващи не само за общината, но и за националната енергийна сигурност.

Невидимата, скромно поднесена подкрепа за учебните заведения в региона, за фестивали и празници е жест на социална отговорност към местната общност.

