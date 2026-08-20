Избяга от Силициевата долина. Потопи се в готическия лукс

Главният изпълнителен директор на технологичния гигант „Мета“ (Meta) Марк Зукърбърг официално разшири имотната си империя извън пределите на САЩ с покупката на величествен готически замък в Югоизточна Ирландия. Историческото имение, известно като замъка Странкали (Strancally Castle), е построено около 1830 година и е разположено сред живописна местност с изглед към река Блекуотър.

Въпреки че сделката все още не е вписана официално в ирландския държавен регистър на цените на имотите, местното издание „Айриш Тайм“ оценява стойността на средновековното бижу на внушителната сума между 20 и 30 милиона евро. Новата придобивка на милиардера е претърпяла мащабна и луксозна реновация през 2003 година, според данни от държавния архитектурен архив, което я прави напълно готова за посрещането на известното семейство.

Официален говорител на Зукърбърг потвърди новината пред Ройтерс и сподели, че предприемачът и семейството му са изключително развълнувани от възможността да бъдат следващите пазители на този исторически дом, като планират да прекарват значителна част от времето си в Ирландия.

Локацията на замъка едва ли е избрана случайно. Странкали се намира на около 200 километра от европейската централа на „Мета“. Компанията поддържа сериозно присъствие в страната, осигурявайки работа на близо 1500 служители. Ирландия от години привлича американските технологични гиганти благодарение на изключително благоприятния си данъчен режим. С тази емблематична покупка обаче Зукърбърг превръща корпоративното си присъствие на острова в дългосрочен личен ангажимент.