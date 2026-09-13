Корона, злато и диаманти за Мис Созопол 2026
Единадесет красавици ще се борят за титлата и място в националния конкурс Мис България
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Единадесет красавици ще се борят за титлата и място в националния конкурс Мис България
Мисия „Червено“: красота, огън и стил край морето
Официалната церемония ще се състои в емблематичния замък "Влюбен във вятъра" в Равадиново
Конкурсът Мис Созопол, който е част от веригата Мис България, се провежда вече повече от 10 години
Зашеметяваща крепост
Аквапарк „Нептун“ е разположен на площ от 50 000кв.м., в местността Равадиново, заобиколен от много зелени и обширни пространства
В Националния конкурс на Министерството на туризма в категория " Туристически обект/атракция за него са гласували 35,96 %, за втория-Белоградчишките...
"Влюбен във вятъра" е избран след гласуване на туристи от 109 страни в света Родната атракция е класирана като номер 4 в Европа Българска атракция с...
Изоставена казарма се срути върху семейство роми и уби на място 62-годишен мъж. Две жени, които са били с него, са тежко ранени и са настанени в болни...
Сезонът бе провал за онези, които чакат парите да им паднат в джоба, казва Стефан Шарлопов - Г-н Шарлопов, проблем ли е според вас отпечатването на з...
Замъкът край созополското село Равадиново става все по-зрелищен 10 лева струва входът за рая. Или поне за едно от най-близките му копия у нас - замък...