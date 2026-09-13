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10 лева вход за рая

10 лева вход за рая

Замъкът край созополското село Равадиново става все по-зрелищен 10 лева струва входът за рая. Или поне за едно от най-близките му копия у нас - замък...

15 август | 10:20
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