Хелена Бонам Картър на 60: „Днес съм по-щастлива, отколкото като млада“
Добави, че визията ѝ може да не е от най-привлекателните, но душата ѝ е много динамична и интересна
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Добави, че визията ѝ може да не е от най-привлекателните, но душата ѝ е много динамична и интересна
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Министърът на културата не одобрява сюжета на хитовия сериал
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Актьорът ще се превъплъти в мъжа на Елизабет II във финалните сезони на хитовия сериал "Короната"
Анджелик Кербер сътвори чудото на турнира в Мелбърн. Германката превърна първия си финал в Големия шлем в битка, за която ще се говори още много годин...