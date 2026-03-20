Nothing But Thieves се присъединяват към IDLES, Underworld и Three Days Grace на Sofia Live Festival

Към вече обявените IDLES, Three Days Grace, Underworld, KOIKOI и Strugare на Sofia Live Festival се присъединяват още три силни имена от международната сцена, британската алтърнатив рок сензация Nothing But Thieves, световно признатият български електронен артист KINK и френското инди-поп дуо Papooz. Фестивалът ще се проведе на 27 и 28 юни 2026 г. във Vidas Art Arena в Борисовата градина, утвърждавайки се за поредна година като едно от най-очакваните музикални събития на лятото в България.

Сред новите попълнения в програмата е британската група Nothing But Thieves, която през последното десетилетие се утвърди като една от най-интересните алтернативни рок банди на съвременната сцена. С характерния си микс от мощни китарни рифове, поп мелодии и отличителния фалцет на фронтмена Конър Мейсън, петорката от Саутенд успява да съчетае рок енергия с модерна поп чувствителност. Четвъртият им албум Dead Club City представя амбициозен концептуален свят, едновременно метафорично и реално пространство, в което се сблъскват идеи за съвременната култура, социалните разделения и търсенето на принадлежност. С милиони стриймвания, разпродадени турнета и впечатляващи концерти на големи сцени като лондонската O2 Arena и амстердамската Ziggo Dome, Nothing But Thieves се утвърждават като банда, чието истинско лице се разкрива най-силно на живо.

Към програмата се присъединява и KINK, един от най-успешните български електронни артисти на международната сцена. Известен със своите изцяло лайв сетове, в които използва синтезатори, дръм машини и импровизация в реално време, KINK е сред най-вълнуващите изпълнители в съвременната електронна музика. Неговите частия на фестивали като Sonar, Exit, Melt! и Awakenings, както и признания от медии като Resident Advisor и Mixmag, го превръщат в един от най-уважаваните артисти в глобалната клубна култура. Френското дуо Papooz внася в програмата своя характерен меланхоличен и елегантен инди-поп звук. Създадени в Париж от Улисес Коте и Ариел Тинк, Papooz се отличават със слънчеви мелодии, винтидж поп атмосфера и леко иронични текстове. След успешния дебютен албум Green Juice групата се утвърди на европейската сцена с последващите издания Night Sketches и None of This Matters Now, а концертите им се отличават с непринудена атмосфера и изразена музикална естетика.

Новите имена се присъединяват към вече обявените артисти за тазгодишното издание на фестивала. Първият фестивален ден ще бъде белязан от експлозивната енергия на британските пост-пънк лидери IDLES и дългоочакваното завръщане на Three Days Grace в оригиналния им състав. На сцената ще се изявят още сръбската инди ензация KOIKOI и както и българският алтернативен артист Strugare, един от интересните гласове на местната сцена.

Вторият фестивален ден ще бъде оглавен от легендарното британско електронно дуо Underworld, създателите на култовия хит Born Slippy (Nuxx) и едни от най- влиятелните артисти в историята на електронната музика. С над четири десетилетия кариера зад гърба си, Rick Smith и Karl Hyde продължават да бъдат сред най-иновативните и енергични изпълнители на световната сцена.

С разнообразната си програма, която съчетава алтернативен рок, електронна музика и модерна инди сцена, Sofia Live Festival отново обещава два дни музика, силни концерти и незабравима фестивална атмосфера в сърцето на София.

Билети за SOFIA LIVE FESTIVAL могат да бъдат намерени на www.sofialivefest.com, в ticketstation.bg, мрежата на Eventim и партньорските каси. Еднодневните билети за първия ден 27-ми юни са напълно разпродадени, изчерпани са и останалите промоционалните билети. В продажба остават двудневни пасове на редовна цена от € 120 и еднодневни билети за 28-ми юни на цена от € 88.

