Отиде си обичан тонрежисьор, оставил незабравима следа в българската музика

От този свят си отиде Иван Станков. Той беше уважаван и обичан тонрежисьор, оставил незабравима следа в българската музикална сцена. Новината бе споделена от музикалната група БТР, с която той е работил дълги години.

„Отишъл си е наш скъп приятел, Иван Станков! Ще го видите във видеото, той беше един от най-добрите тон режисьори с които сме работили“, написаха от екипа на БТР.

Те припомниха, че благодарение на него бандата записва някои от най-емблематичните си албуми – БТР 97, 7 балади и Мечти.

Колегите и приятелите му споделят, че времето, прекарано с него, е изпълнено с вдъхновение, творчески пробиви и незабравими моменти.

„Свързват ни незабравими моменти, защото заедно пробивахме път. Почивай в мир, бат Станьо!“, пишат от БТР.

Иван Станков ще остане в сърцата на всички, които са имали щастието да работят с него, като символ на отдаденост, професионализъм и истинска любов към музиката.

